突取消訪索馬利亞 王毅：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨

中國外長王毅。圖／路透

連續36年新年首訪非洲的大陸外交部長王毅 ，突然取消原定9日對索馬利亞（Somalia）的歷史性訪問，直接從首站衣索比亞抵達第三站坦尚尼亞，原因引發猜測。大陸駐索馬利亞大使館 11日發出聲明解釋，行程調整是因「日程安排原因」。大陸外交部也披露，王毅雖未到訪，但在11日安排與索馬利亞外長德埃舉行電話會談，並強調反對索馬利蘭（Somaliland）勾結台灣當局「謀獨」的行徑。

王毅原定7至12日訪問衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托，法新社9日報導，王毅取消原定9日訪問索馬利亞，這原本是自1991年索馬利亞政權垮台以來，大陸外長首次訪問索馬利亞。一名索馬利亞總統府官員表示，中方代表團「推遲」訪問是因為「技術性原因」。

大陸駐索馬利亞大使館11日發布聲明回應，「經大陸和索馬利亞兩個外交部門友好協商，中方因日程安排原因調整了王毅有關訪問行程，雙方正就下一步安排保持溝通」。該聲明表示，中方一貫「高度重視」與索馬利亞的戰略夥伴關係，堅定支持索馬利亞維護主權、統一和領土完整的正義主張，願同索方一道努力，繼續推動中索各領域合作不斷深化發展。

隨後，大陸外交部11日晚間在官網發布消息指，王毅當日與索馬利亞外長德埃舉行電話會談。王毅請德埃轉達大陸領導人對索國總統穆哈莫德與總理的親切問候，表示中方歡迎穆哈莫德今年到大陸出席第二屆中國—阿拉伯國家峰會，並強調中索戰略夥伴關係「不會受一時一事的影響」。

王毅還說，中方將深化兩國經貿、安全、防務等領域合作，加強兩國友好交往。中方全力支持索方出任聯合國安理會本月輪值主席。

雙方談及主權議題。王毅表示，中方高度贊賞索方以實際行動恪守「一個中國原則」，中方將一以貫之支持索馬利亞維護國家主權、統一和領土完整，反對「索馬利蘭」勾結台灣當局謀獨的行徑。

據中方引述，德埃表示，索方衷心感謝中方支持索維護國家的主權和領土完整，反對一切分裂和恐怖行徑，幫助索實現國家的穩定與發展。索方恪守一個中國原則，認為台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，涉台問題完全是中國的內政。

索馬利蘭（Somaliland）於1991年宣布脫離索馬利亞獨立。以色列 在去年12月正式承認索馬利蘭為「獨立且具主權的國家」，是全球首個給予其外交承認的國家，當時大陸外交部表明對此舉嚴重關切、堅決反對。

近期台灣內部也掀起是否跟進以色列，承認索馬利蘭的討論。我國於2020年8月在索馬利蘭設立代表處，2024年賴清德總統520就職時，索馬利蘭政府曾派出慶賀團來台，去年7月，索馬利蘭外交暨國際合作部長巴卡曼率團訪台，都獲得賴總統接見。