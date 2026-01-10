中國溫州雅陽教堂遭強拆 傳因拒掛五星旗

我的頻道

中央社台北10日電
中國國旗。示意圖（路透）
中國國旗。示意圖（路透）

英媒報導，中國浙江省溫州市警方拘捕上百信眾後，執法部門近日正在拆毀雅陽鎮一座非官辦教會教堂，這是自2014年浙江強拆十字架運動以來再次上演類似的事件。浙江溫州素有「中國耶路撒冷」之稱，約有140多萬基督徒。

英國廣播公司（BBC）中文網9日報導，總部設在美國的對華援助協會（ChinaAid）等組織表示，位於溫州泰順縣雅陽鎮的這座基督教堂去年耶誕節之前遭到當局的圍剿。警方抓捕了逾百人，包括兩名教會領袖在內的20多人目前仍在拘留中。

浙江官方曾於2014年以違章建築為由，拆毀溫州多座教堂，其中尤其針對十字架結構。據表示，這次行動與雅陽教堂拒絕懸掛中國五星旗有關。

消息表示，地方當局近日調來吊車等大型機具包圍雅陽教堂。對華援助協會創辦人傅希秋表示，從協會取得拍攝於5、6日的照片顯示，教堂建築正被破壞。協會研判，「相關部門可能正在準備對雅陽教堂實施拆除或實質性處置」。

協會還表示，雅陽教堂近日突然有上千名警察防暴人員集結，對現場進行全方位監控，一發現有人拍照即攔查手機，已有數人因發布關於教堂的微信朋友圈消息而被警察帶走。

傅希秋說，雅陽教堂負責人林恩兆、林恩慈等一家4兄弟全部被抓，連同林恩兆兄弟，目前還有20多人被羈押，而當局一直未說明具體罪嫌。

報導綜合消息來源說，這次行動源於去年6月雅陽鎮長李斌帶隊到雅陽教堂強行豎立旗桿並升起中國五星旗，而林恩兆、林恩慈兄弟反對強制懸掛五星旗。

據表示，在去年12月13至17日教會神職人員和信眾被帶走前，中國泰順縣委統戰部11月底在微信轉發了一篇中國總書記習近平9月再度談論「宗教中國化」方針的文章，其中指「在推進我國宗教中國化進程中出現的工作浮於表面、內生動力不足甚至某種程度的消極抵觸等問題，根子還在於思想認識問題」。

據表示，耶誕節前的抓捕行動後，雅陽鎮許多宗教活動已被暫停，信徒之間的交流受到阻礙。

2014年4月，溫州永嘉縣即將建成的三江教堂被政府強拆，為持續一年多的浙江強拆十字架運動拉開序幕。當時的說法是中國省委高官視察永嘉時，對三江教堂屋頂「十分顯眼」的十字架感到不滿。這場運動導致浙江全省上千基督教堂十字架被拆除。

當年的「拆十運動」中，雅陽鎮官口教堂遭泰順縣政府以「違法建設」為由下令拆除。雅陽信眾據報聯同從外地趕至聲援的教友與當局抗爭多月，保住了官口教堂，但多名信徒被捕。

浙江溫州時常被華文基督教媒體稱為中國基督徒比例最高的地方，2014年拆十字架浪潮期間的報導稱，全市人口有15%為基督徒，若以2020年人口普查數據推算，溫州基督徒達143.55萬人，這是溫州被稱為「中國的耶路撒冷」原因之一。

香港城市大學中文及歷史學系社會文化人類學家曹南來曾在著作中形容，「溫州是中國最為基督教化的城市」。

