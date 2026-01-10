元旦後迎來錯峰遊 中國酒店價格預計較春節假期節省超50%

我的頻道

記者林宸誼／即時報導
元旦假期過後、寒假尚未開啟，大陸多家線上旅遊平台的數據顯示，冬季旅遊市場將迎來近一個月的錯峰遊窗口期，境內酒店價格預計較春節假期節省超過50%。圖為遊客打卡哈爾濱冰雪大世界內的「冰雕馬」，為即將到來的農曆馬年討個好彩頭。中新社
元旦假期過後、寒假尚未開啟，大陸多家線上旅遊平台的數據顯示，冬季旅遊市場將迎來近一個月的錯峰遊窗口期，境內酒店價格預計較春節假期節省超過50%。圖為遊客打卡哈爾濱冰雪大世界內的「冰雕馬」，為即將到來的農曆馬年討個好彩頭。中新社

元旦假期過後、寒假尚未開啟，中國多家線上旅遊平台的數據顯示，冬季旅遊市場將迎來近一個月的錯峰遊窗口期，境內酒店價格預計較春節假期節省超過50%。

澎湃新聞報導，同程旅行數據顯示，相較接下來的春運和春節假期，當前的機酒價格更划算，即日起至1月28日，境內機票預訂成本預計便宜40%。境內航線燃油附加費下調，進一步節省了消費者預訂境內機票的成本。

途牛截至目前最新預訂數據顯示，1月境內旅遊市場仍呈現長線遊「北上冰雪，南下避寒」主導，周邊游溫泉泡湯、主題樂園領銜的顯著特徵。

而對於準備趁寒假帶娃北上玩雪、南下避寒的遊客來說，趕在月底前出發，不僅能節省交通成本，也能在住宿上省下一大筆錢。同程旅行數據顯示，截至1月8日，入住時間在1月28日前的哈爾濱、長春、三亞、北海、西雙版納的熱門商圈酒店預訂價格，相比春節出遊高峰期預計節省超過50%。

途牛的報告顯示，冰雪旅遊方面，哈爾濱、長春、瀋陽、白山、牡丹江、烏魯木齊、阿勒泰、呼倫貝爾等熱度領先。遊客熱衷於一站式打卡的遊玩體驗，其中包含哈爾濱冰雪大世界、雪鄉、漠河、長白山/亞布力滑雪+溫泉等組合式玩法更受青睞。

途牛數據顯示，錯峰出行的遊客在出遊的行程和時間上更顯從容，6到9人純玩小團、8到10天的深度遊產品預訂熱度增長顯著。

此外，室內滑雪場也同樣備受歡迎。1月9日，由蘇高新集團投資、熱雪奇跡運營管理的蘇州市區首座室內滑雪場——蘇州熱雪奇跡開票，並宣布將於2月1日開門迎客。

蘇州熱雪奇跡是熱雪奇跡在全中國布局的第12個營運項目，落址高新區太湖雪世界，總建面達14.56萬平方公尺，涵蓋滑雪場、商業、酒店、公寓等多元業態。其中雪場建面約1.8萬平方米，配備兩條專業雪道，分別為長度163米、坡度12度、最大落差24公尺的中級雪道和長度110公尺、坡度8度、落差9公尺的初級雪道，此外設有900平方米冰雪樂園。

開票當日，蘇州熱雪奇跡門口坐著不少正在直播的分銷達人。據蘇州熱雪奇跡官方抖音帳號，截至當日12時，雙人3小時滑雪期票已售1000+、單人3小時滑雪期票已售900+、學生3小時滑雪期票已售2000+。

避寒遊方面，途牛的報告顯示，三亞、海口、廣州、昆明、西雙版納、北海等氣候溫暖的南方城市預訂熱度排名靠前。入住康養型酒店或公寓，追求鬆弛感、「像當地人一樣生活」的旅居式度假模式尤其受到年長者的青睞。

周末則是周邊錯峰遊市場的小高峰，例如上海迪士尼度假區、珠海長隆度假區、廣州長隆度假區、北京環球度假區等主題樂園，以及北京、南京、騰沖、清遠、從化等溫泉遊熱門目的地的「酒店+門票」自駕遊套餐，均是親子家庭及「00後」周末微度假的熱門選擇。

值得一提的是，同程旅行的報告顯示，隨著全中國多地的學生陸續進入寒假時間，學生放假加上機票酒店降價，境內迎來錯峰旅遊熱。

同程旅行數據顯示，境內酒店預訂熱度最高的十大目的地為北京、上海、成都、哈爾濱、廣州、重慶、南京、深圳、武漢、三亞。此外，親子屬性較強的主題樂園、季節限定的冰雪景區搜索熱度高漲。

同程旅行數據顯示，截至1月8日，搜索熱度最高的境內熱門景區分別為上海迪士尼度假區、北京環球度假區、香港迪士尼樂園、哈爾濱冰雪大世界、老君山景區、黃山風景區、珠海長隆海洋王國、九寨溝、廣州長隆野生動物世界、廬山風景名勝區等。

