我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市場撲空…美最高法院9日未對川普關稅做出裁決

美12月就業續降溫 預料不足以使Fed月底再度降息

委國事件後 解放軍將與俄羅斯等國家於南非舉行海上聯演

記者廖士鋒／即時報導
解放軍即將再度與俄國軍隊，進行海上聯演，地點在南非附近。圖為解放軍與俄國海軍軍艦先前在東海舉行代號「海上聯合2022」的聯合海軍演習。（新華社）
解放軍即將再度與俄國軍隊，進行海上聯演，地點在南非附近。圖為解放軍與俄國海軍軍艦先前在東海舉行代號「海上聯合2022」的聯合海軍演習。（新華社）

委內瑞拉遭美國入侵並抓走總統夫婦事件，以及美軍在多個海域抓捕涉委油輪後，解放軍將與俄羅斯軍隊赴南非海域舉行聯合演習，參與者包含金磚成員國，此次聯演主題為「維護重要航運通道和經濟活動安全的聯合行動」，旨在提高共同應對「海上威脅」能力。媒體已披露，這是金磚國家首次開展此類防務合作，由中共主導統籌。

據中國國防部消息，1月上中旬，「和平意志—2026」海上聯合演習將在南非西蒙斯敦附近海空域舉行。參演部隊除解放軍，還包含來自於俄羅斯、南非等金磚成員國。

此次聯演課題為「維護重要航運通道和經濟活動安全的聯合行動」，將組織「反恐營救」、對海打擊等科目演練，安排專業技術交流、艦艇參觀互訪等活動。聯演旨在進一步深化參演各國軍事交流合作，提高共同應對「海上威脅」能力。

稍早，港媒南華早報1月3日已披露，解放軍將在南非海域牽頭舉行金磚國家海上聯合演習，這是金磚國家首次開展此類防務合作。而南非國防軍日前也宣布，這場名為「和平意志—2026」的聯合演習將於1月9日至16日在南非沿海開展。屆時，來自「金磚+」國家的海軍將開展一系列密集海上安全行動、互通性演習及海上保護行動。南非國防軍稱，中共將牽頭此次演習，但未具體披露其他參演國家名單。

環球時報引述外媒報導指，俄羅斯和伊朗已確認參與，印尼和衣索比亞可能也會加入。南非國防部表示，此次聯合演習「體現了所有參演海軍共同致力於保障海上貿易航線安全、完善共同作戰程序，以及深化合作以支持和平海上安全倡議的決心」。

中國軍事問題專家張軍社分析，從報導來看，此次演習是金磚框架下的首次防務合作，核心目的在於保護海上貿易航線與航道安全，熟悉海上共同行動程序，提升各方聯合行動能力，進而加強參演國海軍之間的海上安全合作。張軍社強調，中俄南、中伊俄均舉行過海上聯合演習，此次演習範圍進一步擴大，標誌著金磚國家在推進海洋命運共同體建設方面邁出堅實一步，「這對維護國際海洋安全與世界和平具有重要意義」。

公開資料顯示，這是2026年解放軍首度與外國軍隊聯合演習。此前在2025年12月曾分別與俄羅斯舉行聯合空中戰略巡航以及反飛彈聯合演習、與新加坡舉行陸軍聯合訓練、與巴基斯坦舉行反恐演習、與阿拉伯聯合大公國舉行空軍聯訓，涉外演訓相當密集；解放軍自身則在12月底於台灣周遭舉行「正義使命-2025」圍台軍演。

南非 解放軍 俄羅斯

上一則

中國海底撈爆「換尿布扔火鍋」白目媽還PO網自爆有夠離譜

延伸閱讀

懸掛俄羅斯等國旗的影子艦隊偷運油 過去1年目的地是中國

懸掛俄羅斯等國旗的影子艦隊偷運油 過去1年目的地是中國
委內瑞拉同意與美合作 川普：取消對委國第二波攻擊

委內瑞拉同意與美合作 川普：取消對委國第二波攻擊
稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊
中國伊朗軍艦抵南非參與演習 牽動對美關係

中國伊朗軍艦抵南非參與演習 牽動對美關係

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查
逾7千妙瓦底中國籍電騙犯押解回國 逾5百金主落網

逾7千妙瓦底中國籍電騙犯押解回國 逾5百金主落網