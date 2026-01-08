中國伊朗軍艦抵南非參與演習 牽動對美關係

我的頻道

中央社南非西門城8日綜合外電報導
中國解放軍海軍052DL型導彈驅逐艦「唐山」號（D122，右）與903A型補給艦「太湖」號（K889，左）於6日駛入南非開普敦偽灣（False Bay）的港口。歐新社
中國解放軍海軍052DL型導彈驅逐艦「唐山」號（D122，右）與903A型補給艦「太湖」號（K889，左）於6日駛入南非開普敦偽灣（False Bay）的港口。歐新社

中國與伊朗軍艦今天停在南非主要海軍基地外，準備參加即將登場的聯合軍事演習，官員表示，俄羅斯也預計參與。

法新社報導，這場由南非主辦、訂於本月9至16日進行的「和平意志2026」（Will for Peace 2026）聯合海軍演習，恐使南非與美國的關係更趨緊張。目前美國與多個參演國家存有爭端。

法新社記者昨天在開普敦（Cape Town）偽灣（False Bay）的港口看到兩艘中國船艦，今天則有一艘伊朗船艦加入。

南非海軍官員表示，俄羅斯軍艦預計也會參加這場以中國為首的演習。

南非國防軍去年12月宣布這項軍演計畫時指出，航運及海上經濟活動的安全是演習重點，軍演旨在深化合作，以支持海上和平安全倡議。

相關聲明並提到，來自金磚國家（BRICS）的海軍將參與演習。

美國總統川普（Donald Trump）曾指控金磚國家推動「反美」政策。

南非與俄羅斯關係緊密，又就加薩戰爭向國際法院（ICJ）控告以色列涉及種族滅絕，種種政策引來美國批評。

南非軍方2023年曾因主辦與俄羅斯、中國的聯合海軍演習而遭受批評，當年演習時間點恰逢克里姆林宮全面入侵烏克蘭一周年。

南非 俄羅斯 伊朗

