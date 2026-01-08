我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

美國下個空襲目標「這國」最危險 賭客搶布局

實名登記、即時監控…中國收緊管制衝擊消費級無人機市場

記者陳湘瑾／即時報導
中國公安部門對未經批准的無人機「黑飛」查處力度持續升級。圖為無人機製造商大疆的門市。(路透)
中國公安部門對未經批准的無人機「黑飛」查處力度持續升級。圖為無人機製造商大疆的門市。(路透)

中國積極推動低空濟發展，但中國公安部門同時對未經批准的無人機「黑飛」查處力度持續升級，衝擊消費級無人機市場，有業界人士表示，自2025年下半年以來，無人機市場銷量大幅下滑，廠家不敢備貨，研發不敢投入。監管加碼、飛行審批流程也趨於複雜，也讓消費者維持觀望態度。

「黑飛」是指未經批准、未取得合法飛行資格或者未按照相關規定進行報備的飛行活動。以北京來說，北京市行政區全域為無人駕駛航空器管制空域，任何飛行活動均需要報備，未經空中交通管理機構批准實施飛行活動的就是黑飛。

財新網報導，中國從2024年初明確規定無人機須進行實名登記、申請飛行許可、遵守空域管理；中國國家市場監管總局去年12月批准發布相關辦法，要求自2026年5月1日起，消費者必須完成實名登記，方可啟用並使用新購買的無人機，無人機飛行狀態也將受到管理部門即時監控；2026年1月1日起則首次將無人機黑飛行為明確納入妨害公共安全的違法範疇，也就說違法者除了罰款，還可能被處以行政拘留。

為提高查處效率，中國部分地方公安機關成立專門機構，像是浙江紹興市上虞區公安局成立低空域偵控與反製作戰室，專門配合巡特警開展查處行動；銷售端的監管也在收緊，有業者表示，買家上網買帶攝影機的微型無人機或玩具無人機，公安部門也會根據物流資訊找到人，並要求進行實名登記。

多名航拍愛好者告訴財新，現在無人機要在城市核心區飛行，需要提前申請，獲批以後才可以起飛。部分航拍愛好者反映，他們提交的飛行申請大多無法通過。

近期社群平台顯示，不少無人機用戶因黑飛收到警方開出的行政處罰決定書，罰金普遍為人民幣200元或500元，部分用戶的無人機甚至被警方沒收。

一名深圳地區無人機從業人士表示，自2025年下半年以來，無人機市場銷量大幅下滑，目前正值春節前傳統旺季，市場亦未出現回暖跡象，「廠家不敢備貨，研發不敢投入，我們自己的銷量下滑也有近五成」。

監管加碼、可供飛行的城市空域減少，飛行審批流程也趨於複雜，一些無人機攝影愛好者轉讓了無人機，想買的消費者也開始觀望。一名中國無人機大廠人士表示，對無人機業務影響的確很大，未來相關政策可能會根據產業發展情況逐步調整。

無人機 春節

上一則

荊州夫妻檔每晚炸澱粉腸1000多根 「年入百萬」登上熱搜

延伸閱讀

FCC寬限外國無人機禁令 Nvidia、方舟等零組件獲准進口至今年底

FCC寬限外國無人機禁令 Nvidia、方舟等零組件獲准進口至今年底
安理會緊急會議 美敵友皆批攻擊委國 美大使：未開戰也未占領

安理會緊急會議 美敵友皆批攻擊委國 美大使：未開戰也未占領
俄控烏無人機攻擊普亭官邸 川普不認為烏克蘭發動攻擊

俄控烏無人機攻擊普亭官邸 川普不認為烏克蘭發動攻擊
中國噸級無人機「凱瑞鷗」 9分鐘橫跨23公里瓊州海峽

中國噸級無人機「凱瑞鷗」 9分鐘橫跨23公里瓊州海峽

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品

便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品