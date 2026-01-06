我的頻道

遇急病去Urgent Care還是ER？醫護這麼說

委國先例 時代：台灣更應警惕美國「靠山山倒」

廣州拆遷隊用霧炮機吹垃圾 驚現人造沙塵暴

中國新聞組／即時報導
廣州拆遷隊用霧砲車向居民區揚塵，引發熱議。(視頻截圖)
近日，廣州一段「拆遷隊用霧砲車向居民區揚塵逼遷」的影片引發熱議。據「廣州海珠發布」微信公眾號消息，廣州海珠區聯合調查組6日通報。2025年12月31日，廣東冠集建設有限公司在實施海珠區南洲北工業區地塊部分建築物拆卸時，進行土地平整作業期間出現揚塵問題，對周邊部分商戶造成影響。當天下午3時許，接到群眾投訴後，南洲街道辦事處執法人員迅速趕到現場，責令施工單位立即停工，且未經許可不得恢復施工。

央視網報導，今年1月4日，為回應社會關切，海珠區委區政府成立聯合調查組，認真調查核實事件過程，了解周邊商戶、居民及相關單位受影響情況，調查情況將及時通報。

香港01報導，該居民區位於海珠區南洲街道後滘社區，此前曾納入海珠區拆遷改造範圍，因此有網友稱存在「揚塵逼遷」行為。 當地街道辦人員其後回應稱，事故原因為霧砲機操作失誤所致，目前該工地已停工。

影片顯示，廣州海珠區南洲創業園內，一台鏟車鏟起大量建築垃圾，行至一輛帶有大型吹風設備的車輛尾部，隨後大量塵土被吹向空中，一時間街道塵土飛揚，能見度不到十米。網友諷刺稱，這是「人造沙塵暴」，還發明了一個新年熱詞，叫「揚塵逼遷」。

據九派新聞報導，周邊二手車商戶1日證實，在2025年12月31日，該工地確實出現了上述情況。一商戶描述，「那天早上一直不停地吹，中午休息，下午兩點多又開始拚命吹，吹到大概4點多挖機才離場。」商戶質疑，此舉是施工方為逼迫未簽約租戶搬遷。

另據廣東民生DV現場報導，有附近商戶表示「很明顯是故意的！」他指出，要是操作失誤，一兩秒鐘就能反應過來停止，但這種揚塵行為持續了十幾分鐘，而且風口明顯是對著商戶這邊的。

另一位商戶也不滿稱，揚塵過後的幾天，只要一颳風，遺留的塵土就會再次飄到店裡，「我們天天清洗都沒用，根本沒法正常營業」。

針對此事，海珠區南洲街道辦工作人員本5日回應稱，「設備中未及時加水，導致降塵設備反而揚塵。」街道辦發現後，第一時間派人趕赴現場處置，立即責令涉事拆卸公司停工整改，並將依法立案處罰涉事拆卸公司。

廣州拆遷隊用霧砲車向居民區揚塵，引發熱議。(視頻截圖)
