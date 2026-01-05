我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特勤局：范斯俄州寓所遭入侵 一嫌被捕

馬杜洛搭直升機 押往紐約市受審

美接掌委國石油恐衝擊對中出口 外交部：利益依法受保護

記者陳宥菘／即時報導
中國外交部發言人林劍。（歐新社資料照）
中國外交部發言人林劍。（歐新社資料照）

美國對委內瑞拉發動攻擊，抓捕委國總統馬杜洛夫婦並關押在美國受審，同時宣布將接管委國石油產業，北京態度備受關注。中國外交部發言人林劍5日重申，對美方行徑表示嚴重關切，呼籲立即釋放馬杜洛夫婦，也表示支持聯合國安理會發揮作用。至於中方是否會繼續購買委國石油，林劍強調，「中方在委國的合法利益將依法受到保護」。

林劍5日在例行記者會上重申，中方對美方強行控制馬杜洛夫婦並移送出境表示嚴重關切。美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反「聯合國憲章」宗旨和原則。中方呼籲美方確保馬杜洛夫婦人身安全，立即釋放馬杜洛夫婦，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

林劍強調，中方支持聯合國安理會就美國對委內瑞拉發動軍事打擊召開緊急會議，支持安理會根據自身的職責發揮應有作用。中方願同國際社會一道，堅定捍衛「聯合國憲章」，堅守國際道義底線，維護國際公平正義。

有媒體提問，美國總統川普已表示美國將加大在委內瑞拉石油行業的投資力度，中國是否會繼續進口委內瑞拉石油？

對此，林劍回應指，中方尊重委內瑞拉的主權獨立，相信委內瑞拉政府將按照本國的憲法和法律妥善處理內部事務。

他並強調，中委的合作是主權國家之間的合作，受到國際法和兩國法律的保護，「無論委內瑞拉的政局如何變化，中方深化兩國各領域務實合作的意願不會改變，中方在委內瑞拉的合法利益也將依法受到保護」。

香港01指出，委內瑞拉擁有超3,000億桶的世界最大石油儲量，近年來對中國石油出口占比上升，中國已成為委國最大石油買家。委內瑞拉新政府上台後，若減少對陸貿易，轉向美國市場以換取解除制裁和經濟援助，中國私營煉油廠和國有企業對委國的重質原油依賴可能受影響，導致短期供應鏈緊張。

報導表示，中國需尋求替代來源，如中東或俄羅斯，但委國的重質原油獨特加工優勢難以完全取代。

有關當前委內瑞拉局勢，林劍還提到，中方密切關注委內瑞拉的安全形勢，目前尚無中方在委內瑞拉人員受到美方空襲影響的報告。

▼收聽一洲焦點Podcast：

委內瑞拉 石油 馬杜洛

上一則

煙台酒樓又宰客 變質的螃蟹標58元/斤 給帳變58元/隻

延伸閱讀

委內瑞拉總統馬杜洛 搭直升機被押往紐約市受審

委內瑞拉總統馬杜洛 搭直升機被押往紐約市受審
馬杜洛被捕時身上Nike運動套裝帶動搜尋量大增 網友稱已賣到缺貨

馬杜洛被捕時身上Nike運動套裝帶動搜尋量大增 網友稱已賣到缺貨
馬杜洛被捕 正反派都上街頭 曼達尼譴責川普政府

馬杜洛被捕 正反派都上街頭 曼達尼譴責川普政府
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了

「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班