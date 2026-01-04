被指過度擴張 中國2025年鐵路投資仍達1288億美元創新高

我的頻道

中央社台北4日電
1月4日，中國國家鐵路集團有限公司公佈的最新數據顯示，2025年，國家鐵路完成旅客發送量42.55億人次、同比增長4.2%，高峰日發送旅客達2313.2萬人次，再創歷史新高。圖為2025年5月5日，旅客在南京火車站出行。 中新社記者 泱波 攝【作者：中國新聞社，日期：2026-01-04，數位典藏序號：20260104164801752】
1月4日，中國國家鐵路集團有限公司公佈的最新數據顯示，2025年，國家鐵路完成旅客發送量42.55億人次、同比增長4.2%，高峰日發送旅客達2313.2萬人次，再創歷史新高。圖為2025年5月5日，旅客在南京火車站出行。 中新社記者 泱波 攝【作者：中國新聞社，日期：2026-01-04，數位典藏序號：20260104164801752】

在中國近年來對高鐵投資被指過度擴張造成營運虧損下，中國國家鐵路集團今天表示，2025年中國全國鐵路完成的固定資產投資仍達9015億元（人民幣，下同，約1288億美元），年增6%，創下歷史新高。其中，2025年新通車的高鐵里程仍達2862公里。

綜合第一財經及界面新聞報導，中國國家鐵路集團今天召開2026年工作會議，公布上述數據。依這一數據，2021至2024年，中國鐵路固定資產投資依序分別完成7489億、7109億、7645億及8506億元。而2016至2020年間，除2020年僅7819億元外，其餘年份均介於8010億至8029億元之間。

這項數據顯示，2025年中國全國新通車的鐵路里程為3109公里，其中高鐵占2862公里。而全國鐵路營業總里程因此達到16.5萬公里。

北京社科院副研究員王鵬認為，2025年中國鐵路投資規模創新高，其戰略價值已超越單一基建範疇，成為「穩定經濟大盤的壓艙石」與「釋放內需潛力的催化劑」。

儘管如此，香港明報日前報導，中國高鐵項目持續面臨巨大債務，截至2024年底，中國國家鐵路集團總負債達6.2兆元，負債率達63.52%，中國全境僅有京滬、京津、滬杭、滬寧、寧杭、廣深港高鐵等少數行經經濟發達、人口密集區的路線獲利，但這些路線的里程僅占全國高鐵總里程的5%。

中國經營報2024年5月間報導，中國全國當時至少有26座高鐵車站因地點偏遠，導致週邊設施不足、客流量低而處於閒置狀態。

