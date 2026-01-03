我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：美將「管理」委內瑞拉直至委政權安全輪替

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

土耳其免簽生效 首批中國旅客便捷入境

記者林宸誼／即時報導
從大陸北京、上海、廣州等地直飛土耳其的多個航班，2日上午7時至9時陸續降落在伊斯坦堡機場。隨著土耳其對持普通護照大陸公民免簽入境政策當天生效，首批享受這一便利的大陸旅客便捷入境土耳其。圖為位於土耳其伊斯坦堡的聖索菲亞大教堂，有近1500年歷史。路透
從大陸北京、上海、廣州等地直飛土耳其的多個航班，2日上午7時至9時陸續降落在伊斯坦堡機場。隨著土耳其對持普通護照大陸公民免簽入境政策當天生效，首批享受這一便利的大陸旅客便捷入境土耳其。圖為位於土耳其伊斯坦堡的聖索菲亞大教堂，有近1500年歷史。路透

從中國北京、上海、廣州等地直飛土耳其的多個航班，2日上午7時至9時陸續降落在伊斯坦堡機場。隨著土耳其對持普通護照中國公民免簽入境政策當天生效，首批享受這一便利的中國旅客便捷入境土耳其。

新華社報導，從事赴土耳其旅遊業務十多年的韓秀美，在免簽首日帶領一個20多人的旅行團抵達伊斯坦堡。她表示旅行團持護照直接入境，非常便捷。

在歐洲留學的宋思佳當天凌晨飛抵伊斯坦堡機場，等待與朋友會合後一同遊覽土耳其。她表示，並沒有提前規劃行程，看到土耳其免簽政策後就立即買票過來看看。入境時略有忐忑，但通關過程十分順利。

從事絨毛貿易的商人劉英和同事抵達伊斯坦堡後，在機場等待土耳其合作夥伴接機。劉英表示，與土耳其商人合作已經十幾年，每年都要來往三四次。免簽政策將極大便利商業活動，有利於進一步推動與當地的貿易往來。

當天，中國南方航空公司伊斯坦堡營業部在機場舉辦活動，迎接在首個免簽日抵達的中國旅客，並為幸運旅客贈送紀念品。營業部總經理徐嘉鋒介紹，為應對免簽後可能增長的客流量，南航計畫從今年3月起增加廣州、北京、烏魯木齊至伊斯坦堡的直飛航線頻次，屆時每周航班總量達到17班，將進一步拓寬中土之間的「空中絲綢之路」。

土耳其 護照

上一則

委內瑞拉總統被美國抓捕 北京：深表震驚、強烈譴責

延伸閱讀

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首
繼南韓、俄羅斯之後 土耳其也對中國免簽 1月2日起實施

繼南韓、俄羅斯之後 土耳其也對中國免簽 1月2日起實施
川普政府允公衛為由拒絕申庇者入境 12/31生效

川普政府允公衛為由拒絕申庇者入境 12/31生效
伊斯蘭國謀劃聖誕和新年攻擊 土耳其拘捕115人

伊斯蘭國謀劃聖誕和新年攻擊 土耳其拘捕115人

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

超人氣

更多 >
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗
2026年4星座運勢翻盤 天蠍遇靈魂伴侶、他在職場如魚得水

2026年4星座運勢翻盤 天蠍遇靈魂伴侶、他在職場如魚得水