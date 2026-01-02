中國博物館又出事「唐代彩繪貼金陶馬」展櫃內破損倒下

洛陽博物館檔案照。（新華社）

中國博物館再度傳出文物保護事故，河南 洛陽博物館一隻距今逾千年的唐代彩繪貼金陶馬，被發現在展示櫃內倒下，腿部斷裂。館方則回應稱，是黏接劑老化導致發生傾倒，目前已轉移至修復中心，後續將進行修復。

極目新聞報導，近日有中國網友發文稱，洛陽博物館內一匹唐代彩繪貼金陶馬倒在一旁，馬腿斷裂。1月2日，洛陽博物館工作人員表示，目前正在調查，具體情況要等官方回復。

根據網路流傳影片及照片，顯示在洛陽博物館，一個玻璃展示櫃內，有一匹陶馬倒在玻璃櫃內，右側兩足斷裂破碎。據封面新聞介紹，這件文物是1988年4月在偃師市出土的唐代文物，高度約40公分，一蹄騰空、三蹄著地，姿態矯健，周身有彩繪與貼金裝飾，是唐代喪葬觀念與藝術工藝的體現。

一名導遊介紹，1日晚上18時許，她看到展櫃中這匹陶馬還是正常展出的形態，沒多久有消息說「馬倒了」。2日上午，她看到該展櫃已更換展品。

洛陽博物館1月2日發佈情況說明指，1月1日18時許，該館基本陳列展廳內的「彩繪抬腿陶馬」因原始修復部位粘接劑老化開裂發生傾倒，該館第一時間啟動應急預案，目前已將其轉移至修復中心進行保護性存放，待後續進行專業修復。館方強調，「已全面啟動展廳文物安全隱患專項排查，避免此類情況發生」。

2025年底南京博物院的龐萊臣藏品捐贈案，牽扯出了明代仇英畫作「江南春」遭盜賣的醜聞，目前正由中國江蘇省調查中，中國國家文物局也已經派工作組南下。

此外，近年中國文物被遊客損壞的新聞事件頻頻發生，去年北京法源寺一隻石獅被遊客推倒後損毀、斷成兩截，當時案件也由警方偵辦，該石獅被認定為「可移動文物」，並非新品。央視網曾指出，根據中國裁判文書網公開的資料，2012年至2021年間故意損毀文物罪案例56件、人民法院案例庫公開參考案例1件。

另據科技日報消息，2026年1月1日起，中國啟動一項覆蓋全中國範圍的古代木結構建築調查工作，接下來4年將對500座以上的古建築木材及保存狀況進行本底調查。「古建築木材及保存狀況科學數據共享平台建設」任務首席科學家周海賓介紹，該任務將採集京、晉、粵、桂、黔5個地區古建築的木材材種、材質、年代、產地等基礎資訊，以及木材病害與環境監測數據，通過分類和整理，建立古建築、典型木構件及木材一體化圖、文數據庫。本次調查建築覆蓋唐代至清代的寺廟、民居、樓閣、橋樑等。