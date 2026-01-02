我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞士47死酒吧大火：「閃燃」為何釀成慘死悲劇？

A型流感猖獗 威脅長者 CDC：恐2月才達尖峰

中國博物館又出事「唐代彩繪貼金陶馬」展櫃內破損倒下

記者廖士鋒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛陽博物館檔案照。（新華社）
洛陽博物館檔案照。（新華社）

中國博物館再度傳出文物保護事故，河南洛陽博物館一隻距今逾千年的唐代彩繪貼金陶馬，被發現在展示櫃內倒下，腿部斷裂。館方則回應稱，是黏接劑老化導致發生傾倒，目前已轉移至修復中心，後續將進行修復。

極目新聞報導，近日有中國網友發文稱，洛陽博物館內一匹唐代彩繪貼金陶馬倒在一旁，馬腿斷裂。1月2日，洛陽博物館工作人員表示，目前正在調查，具體情況要等官方回復。

根據網路流傳影片及照片，顯示在洛陽博物館，一個玻璃展示櫃內，有一匹陶馬倒在玻璃櫃內，右側兩足斷裂破碎。據封面新聞介紹，這件文物是1988年4月在偃師市出土的唐代文物，高度約40公分，一蹄騰空、三蹄著地，姿態矯健，周身有彩繪與貼金裝飾，是唐代喪葬觀念與藝術工藝的體現。

一名導遊介紹，1日晚上18時許，她看到展櫃中這匹陶馬還是正常展出的形態，沒多久有消息說「馬倒了」。2日上午，她看到該展櫃已更換展品。

洛陽博物館1月2日發佈情況說明指，1月1日18時許，該館基本陳列展廳內的「彩繪抬腿陶馬」因原始修復部位粘接劑老化開裂發生傾倒，該館第一時間啟動應急預案，目前已將其轉移至修復中心進行保護性存放，待後續進行專業修復。館方強調，「已全面啟動展廳文物安全隱患專項排查，避免此類情況發生」。

2025年底南京博物院的龐萊臣藏品捐贈案，牽扯出了明代仇英畫作「江南春」遭盜賣的醜聞，目前正由中國江蘇省調查中，中國國家文物局也已經派工作組南下。

此外，近年中國文物被遊客損壞的新聞事件頻頻發生，去年北京法源寺一隻石獅被遊客推倒後損毀、斷成兩截，當時案件也由警方偵辦，該石獅被認定為「可移動文物」，並非新品。央視網曾指出，根據中國裁判文書網公開的資料，2012年至2021年間故意損毀文物罪案例56件、人民法院案例庫公開參考案例1件。

另據科技日報消息，2026年1月1日起，中國啟動一項覆蓋全中國範圍的古代木結構建築調查工作，接下來4年將對500座以上的古建築木材及保存狀況進行本底調查。「古建築木材及保存狀況科學數據共享平台建設」任務首席科學家周海賓介紹，該任務將採集京、晉、粵、桂、黔5個地區古建築的木材材種、材質、年代、產地等基礎資訊，以及木材病害與環境監測數據，通過分類和整理，建立古建築、典型木構件及木材一體化圖、文數據庫。本次調查建築覆蓋唐代至清代的寺廟、民居、樓閣、橋樑等。

河南

上一則

勢不可擋 2025全球票房前兩名都靠中國市場

下一則

BMW中國2026年大降價10%

延伸閱讀

流落拍賣場裡的國寶畫卷「江南春」 揭開南博文物倒賣疑案

流落拍賣場裡的國寶畫卷「江南春」 揭開南博文物倒賣疑案
河內舊電車化身「街道博物館」穿越50年 介紹越南非遺

河內舊電車化身「街道博物館」穿越50年 介紹越南非遺
宋元明清名家真跡進4博院 龐萊臣「虛齋珍寶」公諸於民

宋元明清名家真跡進4博院 龐萊臣「虛齋珍寶」公諸於民
被質疑調包 江西博物館稱所展出的米芾作品為原件

被質疑調包 江西博物館稱所展出的米芾作品為原件

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10

超人氣

更多 >
2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」