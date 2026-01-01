我的頻道

曼達尼元旦宣誓就職：將與所有紐約客並肩同行

灣區藏家百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

離台僅273公里 大陸漳州核電廠2號機組投入運行

記者陳宥菘／即時報導
這是1月1日拍攝的漳州核電2號機組（畫面右側，無人機照片）。（新華社）
距離台灣僅273公里、位於大陸福建漳州核電廠的「華龍一號」2號機組，在2026年第一天正式宣告投入運行。這意味著總共規畫建置6台機組的漳州核電廠，一期工程的1、2號機組全面建成投產，預估一年發電量可達200億度。

中新社報導，1月1日，經過168小時滿功率連續運行考核，中核集團旗下中國核電投資控股的漳州核電2號機組正式投入商業運行，也意味著漳州核電一期工程全面建成投產。

漳州核電廠2號機組於2020年9月開工建設，2025年10月11日裝載核燃料，同年11月22日首次並網發電。

華龍一號是中國大陸自主研發的三代壓水式反應爐，單台核電機組年發電量可達100億度，可減少二氧化碳排放約816萬噸，相當於每年減少標準煤消耗超300萬噸。

漳州核電廠是「全球最大」的華龍一號基地，總共規畫建置6台機組。報導指，漳州核電1、2號機組已投入商業運行，其中，1號機組在2025年1月1日進行商業運行，目前已發電102億度；3、4號機組處於土建安裝階段（興建中）；5、6號機組正在扎實推進前期工作。

央視指出，基地全面建成後，預計每年可提供超600億度的清潔電能，估算可以滿足福建南部地區廈門市、漳州市用電總和的75%。

大陸有多座核電廠離台距離近，最近的是福建福清核電廠，僅距離162公里，寧德核電廠也僅距離229公里。另，大陸首個民營參股的核電廠浙江三澳核電廠，也僅距離台灣234公里，目前正在建設中。

核電廠

繼南韓、俄羅斯之後 土耳其也對中國免簽 1月2日起實施

