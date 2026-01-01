免簽紅利持續釋放 南韓遊客到中國「跨海迎新」

12月31日，南韓遊客在青島市市南區小魚山景區留影。（新華社）

夜幕降臨，青島山海間不夜城主題街區的《秘境山海》燈會流光溢彩，南韓 遊客金敏智身著中國傳統服飾，在亭台樓閣與國風巡遊之間沉浸式感受中國文化魅力。

「第一次在中國迎接新年，對我來說是特別的經歷。」金敏智1日接受中新社記者採訪時表示，漫步于以中國神話傳說《山海經》為主題的街區，不僅能感受到當地跨年 的煙火氣，更能瞭解許多中國歷史文化。

這場跨國的新年之約，正是近年來南韓旅客赴青熱潮的生動縮影。據統計，2025年1月至11月，赴青島的南韓旅客已超35萬人次，南韓穩居青島最大入境遊客源國。中國對南韓公民實施免簽政策與日均近40架次的「公交化」航線網絡的多重利好，讓兩地文旅交流愈發緊密。

除了便捷的航空航線，海上通道同樣繁忙。威海威東航 運有限公司青島分公司客運部理事曹潔表示，新年前夕，公司旗下兩艘客輪滿載南韓遊客從南韓仁川出發，分別抵達山東青島和威海，「跨年期間的船票銷售火爆」。

南韓幸福旅行社社長洪元吉對此感受深刻。他表示，過去一年，南韓人赴華旅遊意願持續昇溫，2025年該旅行社已成功組織超5000人次南韓遊客赴華。跨年期間，他組織的兩個分別前往青島和煙台的旅行團，一經推出便快速售罄。「還有不少人因為沒報上名感到遺憾。」他說。

從青島港碼頭的「靠岸第一杯啤酒」，到在棧橋與翩躚海鷗互動，再到小魚山上看紅瓦綠樹與碧海藍天相映成畫，南韓幸福旅行社跨年旅行團成員金海蘇說，青島山海之間的自然景致與人文風情，讓她流連忘返，收穫滿滿。

南韓遊客赴華跨年在多個中國城市出現。從連雲港海港客運口岸迎來免簽政策實施以來接待的最大規模南韓旅行團，到南韓遊客乘坐「飛龍」輪抵達大連港，開啟5天跨年之旅……新年期間，越來越多的南韓旅客開啟中國之旅。

中國海洋大學旅遊學系教授董志文表示，南韓遊客赴華跨年趨勢的興起，一方面源於地理相近、交通便捷、政策利好的客觀條件，另一方面也在於中國城市不斷提昇的旅遊產品供給質量、融合創新的文旅體驗。

得益於免簽政策的持續紅利，中韓文旅交流日益加密。南韓航空公司大韓航空發佈的《2025年年終結算》顯示，2025年1月1日至11月10日，中國航線乘客同比出現顯著增長。從南韓飛往上海的航線乘客數同比增加12.8萬人次，北京航線乘客增加7.1萬人次，青島航線增加6.3萬人次，均較2024年顯著增加。

「隨著免簽政策的延續和中國旅遊產品的不斷豐富，2026年我們計劃組織更多南韓遊客到中國，不僅去青島，還要帶他們走進西安、成都等城市，感受中國的多元文化魅力。」洪元吉對未來充滿期待。