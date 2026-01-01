監管嚴、存款搬家...中國銀行業迎巨變 不再爭「開門紅」

在低利率環境下，以往大陸開年就上演的開門紅產品「利率大戰」明顯降溫。(中新社)

在低利率 環境下，以往中國開年就上演的開門紅產品「利率大戰」明顯降溫，在產品端，以往提振市場的高息存款、理財利器普遍缺席。當監管趨嚴、存款搬家、優質資產稀缺成為常態，基層銀行人的指標更精細，包括提現、客戶數都成為考核點，中國銀行業生態正迎來深刻變化。

中國每年初銀行業「開門紅」是硝煙瀰漫的戰場。2010年至2020年間，各銀行總行常於此時大手筆釋放專項信貸額度，專屬高息理財、貼息存款與貸款 優惠魚貫而出，意在搶佔全年先機。然而情勢正在發生改變。

第一財經報導，珠海華潤銀行工作人員表示，此前該行房抵經營貸利率最低為2.2%，但目前該行個人房抵經營貸利率最低已升至2.35%。此外，廣東地區多家國有大行與股份行的同類產品利率普遍已不低於2.35%。報導引述業內人士說法指出，此前市場上有少數銀行推出2.2%利率產品，但隨著監管部門對過低利率現象發出警示，此類產品目前已基本停擺。

在股市、黃金等貴重金屬資產行情火熱下，中國民眾正上演存款搬家，與存款相比，貸款與貴金屬等指標的完成壓力明顯上升。不少銀行員工從昔日「花錢買存款」轉向「貼錢完成貸款指標」。

中國銀行業面臨的是新的指標壓力，多位銀行客戶經理表示，在嚴監管背景下，高息攬儲、變相貼息等傳統手段操作空間大減，任務完成比往年更難。在新一輪考核下，基層員工的挑戰只增不減。

每日經濟新聞報導，近期中國工行、農行等多家銀行客戶經理在朋友圈曬出自己的企業微信二維碼「求加」，不僅如此，社交平台更是湧現出大量銀行企微「互加」的帖子，因為這成為銀行員工的考核之一。比如華夏銀行華南地區某分支機構的客戶經理稱，他們要求企微每個月需添加50人，若達不到數量則會被扣減300元。

但另一方面，中國監管層也對地方銀行考核指標進行整治，中國金融監督管理總局溫州監管分局發佈了罰單 ，該罰單顯示，浙江樂清聯合村鎮銀行主要違法違規事實（案由）為違規設立考核指標「虛增存貸款」，並對其處以人民幣110萬元罰款。