我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

除去車窗厚厚冰層 1簡單妙招可搞定

安世半導體問題仍未解 中商務部：應立即糾正錯誤

記者陳湘瑾／即時報導
針對荷蘭經濟大臣卡雷曼斯對安世半導體一事看法，中國商務部31日回應，荷方對安世半導體企業內部事務的不當行政干預，已導致全球半導體供應鏈危機，呼籲荷方應立即糾正錯誤。（美聯社）
針對荷蘭經濟大臣卡雷曼斯對安世半導體一事看法，中國商務部31日回應，荷方對安世半導體企業內部事務的不當行政干預，已導致全球半導體供應鏈危機，呼籲荷方應立即糾正錯誤。（美聯社）

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）近日發表對安世半導體一事看法，中國商務部31日回應，荷方對安世半導體企業內部事務的不當行政干預，已導致全球半導體供應鏈危機，並呼籲荷方應立即糾正錯誤。

中國商務部31日以「答記者問」形式回應與安世半導體相關的問題。有記者問：近日，荷蘭經濟大臣卡雷曼斯接受荷蘭媒體採訪時稱，對安世半導體採取強硬措施確有必要。請問商務部新聞發言人對此有何評論？

中國商務部新聞發言人表示，我們注意到你提到的報導。中方已多次強調，荷方對安世半導體企業內部事務的不當行政干預，已導致全球半導體供應鏈危機，荷方必須對此承擔全部責任。

該發言人又稱，令人困惑的是，面對全球業界焦慮和不安，荷方依然無動於衷固執己見，完全沒有展現出對全球半導體產供鏈安全負責任的態度，更沒有任何實質性行動。中方再次呼籲，荷方切勿一意孤行，應立即糾正錯誤，為恢復全球半導體產供鏈的穩定與安全掃清障礙。

路透報導，卡雷曼斯近日接受荷蘭規模最大媒體「電訊報」（De Telegraaf）專訪時談到安世半導體一案時表示，「我不會形容這件事是令人愉快的，但它是必要的。我的決策不會受是否令人愉快所左右。」

商務部 供應鏈

上一則

跨年夜管控不變 上海以「迎新季」活動拉抬消費

延伸閱讀

「產業受到損害」中公布規定數量之外進口牛肉加關稅55%

「產業受到損害」中公布規定數量之外進口牛肉加關稅55%
荷蘭DJ將叮叮噹改成蒙古風舞曲 聖誕老人也按讚

荷蘭DJ將叮叮噹改成蒙古風舞曲 聖誕老人也按讚
美禁中製無人機 中商務部反對：採必要措施維護企業權益

美禁中製無人機 中商務部反對：採必要措施維護企業權益
國會議員要求商務部 揭露Nvidia H200晶片許可審查過程

國會議員要求商務部 揭露Nvidia H200晶片許可審查過程

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18

超人氣

更多 >
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」

4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世
華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」