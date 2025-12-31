2026新年賀詞 習近平：統一的歷史大勢不可阻擋

我的頻道

記者陳政錄／北京即時報導
中國總書記習近平透過央視新聞聯播節目發表2026新年賀詞。截圖自央視
2025年最後一天晚上，中國總書記習近平透過央視發表2026年新年賀詞，他提及這一年難忘的是中國隆重紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年」、設立「台灣光復紀念日」，並表示「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。

據央視新聞聯播，習近平31日晚間透過影片發表2026年新年賀詞。他說，2025年是十四五收關之年，中國圓滿完成目標任務，中國式現代化新征程上邁出了穩健步伐，今年經濟總量預計達人民幣140兆元，經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階。

習近平提到，這一年令人難忘的是，中國隆重紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年」、設立「台灣光復紀念日」，激勵中華兒女銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平，開創未來，凝聚起中華民族偉大復興的磅礡偉力。

他也提到，這一年中國創新成果競相湧現，人工智慧大模型你追我趕，芯片（晶片）自主研發有了新突破，天問二號開啟追星之旅、雅下（雅魯藏布江下游）水電工程開工建設，首艘電磁彈射型航母（福建艦）正式入列等。他還提及中國人型機器人、無人機發展，及悟空、哪吒風靡全球，文旅人氣火爆，包括城超、村超、冰雪運動等。

習近平細數2025年中國民生政策成就，適老化改造、育兒補貼，以及上合組織天津分會、全球婦女峰會成功舉辦、海南自貿港全島封關運作，中方提出全球治理倡議等成果。他表示，當今世界變亂交織，一些地區仍被戰火籠罩，中國始終站在歷史正確一邊，願和各國攜手促進世界和平發展，推動構建人類命運共同體。

習近平說，前不久他出席全運會開幕式，粵港澳三地同心同行，令人欣慰，要堅定不移貫徹一國兩制方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。

在談及港澳後，習近平表示，「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。這是習近平2026年新年賀詞中僅有的涉台論述。

習近平最後說，2026年是十五五開局之年，要錨定目標任務，堅定信心，乘勢而上，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革開放，推進全體人民共同富裕，續寫中國奇跡新篇章。

