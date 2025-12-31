我的頻道

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

稱「感冒有點嚴重」 雷軍推遲跨年直播活動改1月3日

記者陳湘瑾／即時報導
小米創辦人、執行長雷軍原訂於今晚舉辦跨年直播活動，但今天臨時表示將推遲活動舉辦時間。（圖／取自雷軍微博）
小米創辦人、執行長雷軍原訂於今晚舉辦跨年直播活動，但今天臨時推遲活動舉辦時間。據聯合早報，也有中國網友認為應是避免與中國央視的跨年晚會的時間撞車。

央視將於31日晚間8點舉辦跨年晚會，呈現60多個節目，涵蓋歌舞、民樂、戲曲、武術、機器人互動魔術等內容。

雷軍原訂於31日做跨年直播，他17日在微博上發文表示，「好久沒有和大家聊聊了，12月31日晚8點，我將做一場跨年直播。今年就要結束了，這一年你有哪些難忘的瞬間？我們一起直播聊聊難忘的2025，再展望2026。」

他還提到，前幾天看過一個拆SU7的影片，很多人建議拆拆YU7，「這次直播，我請工程師現場拆車，一邊拆車一邊聊，我們一起來場硬核跨年！」

不過雷軍隨後在今天發文稱，「實在抱歉，我感冒有點嚴重，原定跨年的直播只能推遲到1月3日晚7點。提前祝大家新年快樂！」

有陸媒指出，小米在25日舉辦小米17 Ultra新品發布會，當時是由小米集團總裁盧偉冰及其他高層主持，雷軍並未上台演講。當時發布會透過雷軍、小米手機等帳號在多個平台上直播，不過雷軍直播間均提示「主播已關閉評論」或「暫無法評論」。

跨年 雷軍 小米

