亞洲周刊微博帳號被封鎖 因報導南京博物院文物盜賣？

《亞洲周刊》12月23日發布一張民國別墅照片，並配上「劇終」兩個字。（圖／取自微博）

稍早前持續報導南京博物館爭議的《亞洲周刊》微博 官方帳號30日被禁言。

總部設在香港 的《亞洲周刊》，在微博擁有近20萬粉絲，該微博帳號顯示：「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，此前發布的內容不可見，微博搜索入口也找不到該帳號。

微博上同時也有「亞洲新聞周刊雜誌」的另一官方帳號，但久不使用，最近一次更新是在2019年。

《亞洲周刊》帳號被禁言後，有多個加V帳號（已經微博官方認證）稱，該媒體持續惡意攻擊南京博物院，是應禁言。

《亞洲周刊》持續報導南京博物院爭議，上星期六（12月27日）發文「徐湖平的父親究竟是誰」，報導南京博物院原院長徐湖平的父親曾經官至副廳長，戰友遍佈江蘇省，帖文在網路上廣泛傳播。但文章很快被刪，並被標記為「不良信息」。

稍早，《亞洲周刊》在微博發文透露，警方24日圍控徐湖平別墅十幾個小時後，將徐湖平夫婦及保母帶走，這棟別墅更被指「藏滿文物」 。文章並指，徐湖平之子徐湘江的商業版圖恰好覆蓋文物拍賣 ，其關聯公司與父親主管的文物總店存在隱密的利益勾連。

12月23日，《亞洲周刊》發布一張南京民國別墅照片，配上「劇終」兩個字。