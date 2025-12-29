我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州兩直升機相撞2死 飛行員身分公布 生前常相約用餐

為什麼理專跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

中國防大學教授：解放軍此次軍演 可隨時切斷台灣生命線

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大陸國防大學教授孟祥青表示，共軍明日將在台灣周邊展開的實彈射擊，展示了解放軍「想什麼時候打就什麼時候打」的能力。（圖／截自央視新聞畫面）
大陸國防大學教授孟祥青表示，共軍明日將在台灣周邊展開的實彈射擊，展示了解放軍「想什麼時候打就什麼時候打」的能力。（圖／截自央視新聞畫面）

中國解放軍東部戰區29日開展「正義使命-2025」對台軍演，中國國防大學教授孟祥青表示，此次演習展示了解放軍「開局即開打」的能力，一方是要懲戒台獨、另一方面是「遏美」。此外，這次軍演對台封控也加大，將可隨時切斷台灣的「生命線」。

據央視新聞報導，共軍此次演習劃分了五個區域，分別是台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東，對此孟祥青表示，2022年反制時任美國眾議長斐洛西訪台的那次演習是畫出六個演習區域，這次畫了五個區域。第一個特點是對台島的進逼取得新突破。中國艦機離台灣越來越近，意味大陸的艦機已經對台灣形成步步進逼的新態勢，「繩索勒得越來越緊」； 第二意味着台獨的生存空間被進一步擠壓；第三，意味大陸的演習取得新成果。

孟祥青說，共軍過去歷次演習都有封控科目，而這次的封控可說是最重要的主題。台灣面積非常狹窄，僅3.6萬平方公里，且南北長東西窄，沒有防禦縱深，經不起持久作戰。特別是台灣戰略資源極為匱乏，石油、天然氣、煤炭等，97%以上的能源需求都仰賴進口。能源線一旦被切斷，台灣的民生和所有方面都將受到嚴重摧毀。

孟祥青指出，台灣的能源運輸線不是一般的「生命線」，而是「生死線」。這次解放軍演習畫出的五個區域，都是在台灣的「生死線」上，例如，北邊兩個區域是在基隆港外海，南邊兩個區域則是高雄和左營的海空域。

孟祥青表示，這次軍演拒止外部勢力干涉的意圖也非常明顯。演習設置了東邊區域，台灣東部長期以來被台軍視為戰力保存區，在此設立演習區域就明確釋放一個信息：阻止外部勢力干預。「一方面讓台獨分子跑不掉，另一方面讓外面的元素進不來，從而對台獨、外部干涉勢力形成這樣一個巨大的威懾。」

孟祥青強調，這次演習最突出的一個亮點就是30日將在台灣周邊展開實彈射擊，此舉釋放了三個信號：一、展示共軍全時待戰、全時能戰，想什麼時候打就什麼時候打；二、展示共軍隨時「由訓轉戰」的強大能力；三、實彈射擊就是「開局即開打」，是對台獨分裂勢力，也是對外部干涉勢力的一個強烈警告。

共軍 解放軍 石油

上一則

立即射擊…美售台「海馬士火箭」被列入圍台軍演打擊目標

下一則

泰柬中外長雲南會晤 學者：中國以雙邊關係操作調停

延伸閱讀

台國防部：解放軍5演訓區侵領海基線 授權第一線依ROE應處

台國防部：解放軍5演訓區侵領海基線 授權第一線依ROE應處
解放軍環台軍演 賴清德：不升高衝突、不挑起爭端

解放軍環台軍演 賴清德：不升高衝突、不挑起爭端
雙城論壇結束就軍演 陸委會：兩手策略、嚴正譴責

雙城論壇結束就軍演 陸委會：兩手策略、嚴正譴責
解放軍環台軍演 專家：反制美對台軍售兼顧國內受眾

解放軍環台軍演 專家：反制美對台軍售兼顧國內受眾

熱門新聞

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
時值歲末，在美國紐約時常可見無家可歸者和其他尋求救助的人們。圖為12月17日，一名女子在紐約曼哈頓一處地鐵站尋求救助。（新華社）

「斬殺線」讓美國中產階級無法翻身 中網友三觀碎了

2025-12-26 04:30

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備
中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控