人民幣對美元參考匯率達15個月來最高 暗示人行容忍升值

中國人民銀行（大陸央行 ）29日將人民幣對美元的參考匯率 訂在15個月來最高點，為1美元兌7.03人民幣；分析家表示人行此舉是在暗示將容忍人民幣緩步升值，因為大陸龐大的貿易順差使中國與貿易夥伴間的緊張升高。

今年來人民幣對美元升值近4%，但對歐元及其他主要貨幣則大幅貶值。

新加坡 銀行首席經濟學者莫希-烏丁表示，「我們預料年底期間人民幣將加速升值。人行顯然是讓人民幣在可控制之下升值」。他並指出，「現在由於美國的關稅明朗得多，且麻煩減少，因此將看到人民幣開始反彈」。

巴克萊銀行外匯與新興總體經濟主管柯提查表示，「但（人行）對人民幣升值也更加抗拒，尤其是匯率逼近1美元兌7元人民幣價位，這對人行及中國出口商而言都是一個重要的心理價位」。

他並表示，「中國的金鵝一直都是出口，今年對經濟成長的貢獻最大」；當房市等其他成長動能軟弱時，若人民幣升值，將使「中國難以達到經濟成長目標」。

上海證券新聞29日的文章中也指出，「絕對不要賭人民幣將單向升值」。