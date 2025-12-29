我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學英國人每天喝茶 研究：年長女性較不易骨折

共和黨2026年能否守住參議院多數 取決於五個州

人民幣對美元參考匯率達15個月來最高 暗示人行容忍升值

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年來人民幣對美元升值近4%，但對歐元及其他主要貨幣則大幅貶值。（路透）
今年來人民幣對美元升值近4%，但對歐元及其他主要貨幣則大幅貶值。（路透）

中國人民銀行（大陸央行）29日將人民幣對美元的參考匯率訂在15個月來最高點，為1美元兌7.03人民幣；分析家表示人行此舉是在暗示將容忍人民幣緩步升值，因為大陸龐大的貿易順差使中國與貿易夥伴間的緊張升高。

今年來人民幣對美元升值近4%，但對歐元及其他主要貨幣則大幅貶值。

新加坡銀行首席經濟學者莫希-烏丁表示，「我們預料年底期間人民幣將加速升值。人行顯然是讓人民幣在可控制之下升值」。他並指出，「現在由於美國的關稅明朗得多，且麻煩減少，因此將看到人民幣開始反彈」。

巴克萊銀行外匯與新興總體經濟主管柯提查表示，「但（人行）對人民幣升值也更加抗拒，尤其是匯率逼近1美元兌7元人民幣價位，這對人行及中國出口商而言都是一個重要的心理價位」。

他並表示，「中國的金鵝一直都是出口，今年對經濟成長的貢獻最大」；當房市等其他成長動能軟弱時，若人民幣升值，將使「中國難以達到經濟成長目標」。

上海證券新聞29日的文章中也指出，「絕對不要賭人民幣將單向升值」。

匯率 新加坡 央行

上一則

中國發布黃岩島珊瑚礁調查報告 痛批菲律賓破壞生態

下一則

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

延伸閱讀

川普貿易戰明年會「降溫」？美銀CEO點出關鍵 但一因素恐衝擊小企業

川普貿易戰明年會「降溫」？美銀CEO點出關鍵 但一因素恐衝擊小企業
關稅+通膨觸發15年來最嚴重倒閉潮 今年逾717企業破產

關稅+通膨觸發15年來最嚴重倒閉潮 今年逾717企業破產
川普翻轉美國數十年貿易政策 帶來股市動盪等4大影響

川普翻轉美國數十年貿易政策 帶來股市動盪等4大影響
德智庫：美國關稅重創德國汽車機械 出口走弱成新常態

德智庫：美國關稅重創德國汽車機械 出口走弱成新常態

熱門新聞

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
時值歲末，在美國紐約時常可見無家可歸者和其他尋求救助的人們。圖為12月17日，一名女子在紐約曼哈頓一處地鐵站尋求救助。（新華社）

「斬殺線」讓美國中產階級無法翻身 中網友三觀碎了

2025-12-26 04:30

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備
舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用

舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用
中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期