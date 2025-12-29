我的頻道

WSJ：中國欲突破第一島鏈封鎖 台灣命運與美日交織

烏克蘭盼美國承諾安全擔保50年 川普只願提供15年

被質疑調包 江西博物館稱所展出的米芾作品為原件

記者賴錦宏／即時報導
江西省博物館回應米芾《行書三札卷》被質疑為印刷品稱，「展品為原件」。（圖／取自澎湃新聞）
由於南京博物院明代仇英畫作「江南春」案件，中國全國博物館和美術館近期紛紛閉館清點，日前有觀眾質疑江西省博物館展出的書法家米芾作品為印刷品，輿論嘩然。對此，江西省博物館回應強調，相關作品是原件。

江西省博物館28日在微信公眾號上發布聲明稱，近日，有觀眾質疑館內「山谷雅集-黃庭堅誕辰980周年特展」中展出的米芾《行書三札卷》為「印刷品」。該館嚴格按照中國官方相關規定組織實施借展、布展工作，該展品為原件。

此前，江西省博物館12月9日公告，適逢黃庭堅誕辰980周年之際，江西省文化和旅遊廳與北京故宮博物院聯袂主辦「山谷雅集-黃庭堅誕辰980周年特展」，展覽由江西省博物館承辦。

中國書法家協會前會員冷恆宇（網名「大雨廔」）參觀上述展覽時，曾質疑米芾《行書三札卷》為「印刷品」。

河南《大河報》報導，大雨廔星期天受詢時說，他12月27日參觀展覽時發現，米芾《行書三札卷》未使用側光照明，而其他展品均有側光；且經與北京故宮博物院官網公開的米芾《行書三札卷》照片對比，個別字跡墨色的深淺不一樣。

大雨廔表示，現場提出質疑後，江西省博物館工作人員曾解釋，「他們（江西省博物館）跟故宮博物院聯繫了，對方跟他講確認真跡無疑」。大雨廔也表示，自己也不能確定展品的真偽，看到網友對他質疑的一些合理解釋也覺得有道理。

最後，大雨廔表示，看到了江西省博物館的聲明，希望他們能就現場的墨色與官網照片的差異作出進一步解釋，澄清是否為布展燈光或其他因素所致。

公開資料顯示，北宋書法家米芾的《米芾三紮》珍藏在北京故宮博物院，這次在黃庭堅誕辰980周年特展中展出。

