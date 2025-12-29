隨時到台北？央視播解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

我的頻道

記者黃雅慧／即時報導
央視微博29日晚間發布「現場視頻」的10秒鐘影片，並配文「解放軍無人機視角看台北101大廈」。圖截取自央視
解放軍東部戰區29日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊開展「正義使命2025」軍事演習。央視新聞晚間再度釋出畫面，稱解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓。同時東部戰區微視頻也釋出「隨時到台北」視頻。

央視微博29日晚間發布「現場視頻」的10秒鐘影片，並配文「解放軍無人機視角看台北101大廈」、「解放軍無人機俯瞰台北101大廈畫面來了」及「解放軍演習現場畫面」等字眼。

從釋出畫面來看，清晰度不高，色彩灰階，不過可以看見台北大巨蛋與台北101周邊建築的輪廓，甚至拍攝到一架飛機自台北上空飛過的樣貌。畫面左下方標示著從「01:41:58」到「01:42:05」的計時狀況，但未知該數字序列意義。

東部戰區稍後20時許再度發布一段標題為「這麼近那麼美 隨時到台北」的微視頻，時長50秒標榜可以看到中央山脈，畫質清晰，字幕且詼諧幽默地跟空中的戰機、海上的船隻打招呼，同時空軍也以活潑手勢自拍。片中也有一張台北101入鏡頭的畫面。

