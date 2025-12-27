我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國多地臨時取消2026跨年夜活動 大批網友失望

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」

中國多地臨時取消2026跨年夜活動 大批網友失望

中央社台北27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國多地宣布臨時取消跨年夜活動，還管制熱點區域呼籲不聚集。圖為一名女子坐在上海黃浦江畔的外灘。(路透)
中國多地宣布臨時取消跨年夜活動，還管制熱點區域呼籲不聚集。圖為一名女子坐在上海黃浦江畔的外灘。(路透)

2026跨年將至，中國多數民眾將迎來一個黯淡的跨年夜，因為多地宣布臨時取消跨年夜活動，還管制熱點區域呼籲不聚集。香港也因為發生宏福苑大火，取消維多利亞港跨年煙火活動。

綜合中媒報導，江蘇省的蘇州中心商場20日宣布，31日當晚正常營業至10時，跨年倒數計時活動取消，商場外圍公共區域不舉辦相關跨年活動。

在此之前，安徽省宿州市宣布，受到「不可抗力」影響，原定31日舉辦的「2026宿州跨年音樂狂歡夜」活動將取消。

位於山東省青州市的泰華城昨天宣布，近日收到相關部門下達的工作要求，為「切實保障顧客朋友12月31日跨年夜的安全與秩序，避免大規模聚集可能帶來的風險」，今年將不再舉辦室外跨年倒數計時活動。

原定於山東省濟南市唐冶中央公園的「星空音樂嘉年華」跨年夜活動，主辦單位也稱，因為「不可抗力」因素無法如期舉辦。

在天津市官方禁止全城放煙火下，今年泰達航母主題公園等地的跨年煙火秀喊停。

與此同時，多個城市發布提醒，今年沒有組織任何形式的跨年夜活動，呼籲市民勿聚集。

廣東省廣州市公安局昨天提醒，31日當晚，廣州北京路、東山口、廣州塔、永慶坊、花城廣場及珠江兩岸周邊區域等公共場所，均沒有組織迎新年倒數等任何形式的大型群眾活動。呼籲市民勿攜帶無人機、氣球、天燈等易燃易爆物品進入上述區域。

河南省鄭州市鄭東新區25日也發布提醒，千璽廣場、金融島、智慧島區域以及周邊商圈，今年不組織任何形式的官方新年倒數計時、跨年夜演藝等大型群眾活動；節日期間，公安、交管等部門將視情況對部分路段實施人流疏導或臨時交通管制措施。

安徽省合肥市今年也臨時取消淮河路步行街、駱崗公園跨年夜活動，去年跨年這些熱門地點曾湧入數十萬人。

上海市自從外灘2014年跨年夜發生踩踏事件，造成36人死亡、49人受傷後，官方此後停止舉辦跨年活動，每逢跨年夜就部署大量警力管制交通與行人。今年外灘跨年夜依然沒有燈光秀和倒數計時活動，官方發布嚴格的人車管制措施。

香港大埔宏福苑社區11月26日發生香港數十年來最致命火災，迄今奪走161條人命。港府本月17日宣布，取消今年在維多利亞港舉行的跨年倒數煙火活動，改為在中環舉行跨年倒數活動。

針對多地不讓舉辦或取消跨年活動，在社群媒體微博相關討論區，許多網友表示失望，提問還有什麼地方可以跨年；有網紅質疑，官方「一邊要促消費，一邊又不讓搞活動，那還怎麼提振消費？」

▼收聽一洲焦點Podcast：

跨年 香港 宏福苑

上一則

經濟復甦步履蹣跚...中國11月工業企業利潤 銳減13.1%

延伸閱讀

王ADEN快看…吳宗憲唱跨年「機車衝上台」這反應多學學

王ADEN快看…吳宗憲唱跨年「機車衝上台」這反應多學學
慶建國250年 時報廣場水晶球明年降2次 以藍白紅為主題

慶建國250年 時報廣場水晶球明年降2次 以藍白紅為主題
北市副市長林奕華率百人主團登陸 上海市台辦主任金梅接機

北市副市長林奕華率百人主團登陸 上海市台辦主任金梅接機
調查：美國人對跨年派對敬而遠之 寧願獨處追劇滑手機

調查：美國人對跨年派對敬而遠之 寧願獨處追劇滑手機

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
3生肖家運、事業運雙旺…龍撐起一片天 羊照亮全家

3生肖家運、事業運雙旺…龍撐起一片天 羊照亮全家
「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽