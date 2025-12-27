經濟復甦步履蹣跚...中國11月工業企業利潤 銳減13.1%

中國國家統計局27日發布，11月規模以上工業企業利潤年減13.1%，降幅較10月擴大7.6個百分點。疲弱的境內需求抵銷了出口韌性，再度顯示經濟復甦步履蹣跚，也支持外界要求進一步政策刺激的呼聲。（新華社）

中國國家統計局27日發布，11月規模以上工業企業利潤年減13.1%，降幅較10月擴大7.6個百分點，創一年多來最大跌幅。疲弱的境內需求抵銷了出口韌性，再度顯示經濟復甦步履蹣跚，也支持外界要求進一步政策刺激的呼聲。

路透報導，儘管貨物出口表現優於預期，但在持續的出廠價格通縮背景下，利潤仍大幅下滑，對政策制定者施加更大壓力，要求採取更多措施，解決家庭消費長期疲弱。

前11月規模以上工業利潤年增0.1%，漲幅較前10個月回落1.8個百分點，部分原因是煤炭開採及洗滌產業利潤暴跌47.3%。

中國觀察人士指出，北京當局對部分指標仍感到些許安心，因為這些數據顯示官方設定的2025年約5%成長目標仍有機會達成，同時美中貿易休戰也有助於緩解緊張情勢。不過市場普遍預期2026年仍需要進一步政策支持，以提振內需與整體經濟成長。

中國國家統計局工業司首席統計師于衛寧在隨附聲明中表示，在全球環境動盪不安、產業從舊動能轉向新動能的結構調整持續進行之際，工業企業獲利的復甦仍需進一步穩固基礎。

美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）推估計，中國2025年經濟成長率僅約2.5%至3%，約為官方數據所暗示增速的一半，主因是今年下半年固定資產投資大幅下滑。就產業來看，中國國家統計局數據顯示，汽車業利潤年增 7.5%，較前10月期間加快3.1個百分點。高科技製造業同樣是亮點，利潤年增10.0%，較前10月改善2個百分點。

在本月稍早的議程設定會議（中央經濟工作會議）上，政策制定者承諾明年將維持「積極」的財政政策，以同時支持消費與投資。中國政府也一再承諾要增強就業、提振家庭消費、推動物價回升，並穩定長期低迷的房地產 市場。

界面新聞報導，浙商證券首席經濟學家李超表示，工業品的需求保持修復態勢，且工業穩增長的壓力較小，為供需再平衡創造有利條件。在「反內捲」逐步推進過程中，整治無序惡性低價競爭或將持續發力，工業品價格止跌逐步修復，有助於工業企業利潤增速保持改善，但工業利潤的修復彈性，仍待價格和內需有更大力度的恢復。

方正證券在研報中指出，隨著推進全國統一大市場系列政策的不斷深入，要素改革不斷推進，加上「反內捲」等相關政策持續改寫企業的利潤分配規則，物流和供應鏈 更加順暢，廣大民營和中小企業的壓力會逐步減少，為盈利恢復提供了根本性的制度保障。

根據中國國家統計局定義，規模以上工業企業所指為年主業收入為人民幣2000萬元（約285萬美元）及以上的工業法人單位。