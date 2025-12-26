回應美對台軍售 北京對20美軍工企業及高層祭出反制

因美國軍售台灣，大陸外交部26日宣布反制美國多家軍工企業。（本報系資料照）

美國日前對台軍售，大陸方面26日以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對多家美國軍工企業與高階管理者祭出反制措施。

大陸外交部今日發布「關於對美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施的決定」。官方指出，美國近日宣佈向「中國台灣地區」大規模出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，「嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整」。依據大陸《反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，決定對以下美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施：

一、對諾斯羅普·格魯曼系統公司、L3哈里斯海事服務公司、波音密蘇里州 聖路易斯市分公司、吉布斯與考克斯公司、先進聲學概念有限責任公司、VSE公司、塞拉技術服務公司、紅貓控股公司、蒂爾無人機 公司、偵察艇有限責任公司、高點航空技術公司、伊庇魯斯公司、迪德羅恩公司、I領域公司、藍力技術公司、潛航技術公司、萬拓公司、英特磊公司、菱形力量公司、拉撒路人工智慧公司等20家後附《反制清單》列明的企業，凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

二、對帕爾默．盧基（安杜里爾公司創始人）、約翰．坎蒂倫（L3哈里斯技術公司副總裁、L3哈里斯海事服務公司副總裁兼首席會計官）、邁克爾．卡諾維爾（先進聲學概念有限責任公司總裁兼首席執行官）、約翰．庫默（VSE公司總裁兼首席執行官）、米奇．麥克唐納（蒂爾無人機公司總裁）、安舒曼．羅伊（菱形力量公司創始人兼首席執行官）、丹．斯穆特（萬拓公司總裁兼首席執行官）、阿迪亞．德瓦拉孔達（迪德羅恩公司首席執行官）、安．伍德（高點航空技術公司總裁）、傑伊．霍夫利奇（偵察艇有限責任公司聯合創始人兼首席執行官）等10名後附《反制清單》列明的企業高級管理人員，凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

本決定自2025年12月26日起施行。

反制清單明列的企業有（一）諾斯羅普·格魯曼系統公司（Northrop Grumman Systems Corporation）。（二）L3哈里斯海事服務公司（L3Harris Maritime Services）。（三）波音密蘇里州聖路易斯市分公司（Boeing in St. Louis）。（四）吉布斯與考克斯公司（Gibbs & Cox, Inc.）。（五）先進聲學概念有限責任公司（Advanced Acoustic Concepts）。（六）VSE公司（VSE Corporation）。（七）塞拉技術服務公司（Sierra Technical Services, Inc.）。（八）紅貓控股公司（Red Cat Holdings, Inc.）。（九）蒂爾無人機公司（Teal Drones, Inc.）。（十）偵察艇有限責任公司（ReconCraft）。（十一）高點航空技術公司（High Point Aerotechnologies）。（十二）伊庇魯斯公司（Epirus, Inc.）。（十三）迪德羅恩公司（Dedrone Holdings Inc.）。（十四）I領域公司（Area-I）。（十五）藍力技術公司（Blue Force Technologies）。（十六）潛航技術公司（Dive Technologies）。（十七）萬拓公司（Vantor）。（十八）英特磊公司（Intelligent Epitaxy Technology, Inc.）。（十九）菱形力量公司（Rhombus Power Inc.）。（二十）拉撒路人工智慧公司（Lazarus Enterprises Inc.）。

高級管理人員則有（一）帕爾默．盧基（Palmer Luckey），男，安杜里爾公司創始人。（二）約翰．坎蒂倫（John Cantillon），男，L3哈里斯技術公司副總裁、L3哈裡斯海事服務公司副總裁兼首席會計官。（三）邁克爾．卡諾維爾（Michael J. Carnovale），男，先進聲學概念有限責任公司總裁兼首席執行官。（四）約翰．庫默（John A. Cuomo），男，VSE公司總裁兼首席執行官。（五）米奇．麥克唐納（Mitch McDonald），男，蒂爾無人機公司總裁。（六）安舒曼．羅伊（Anshuman Roy），男，菱形力量公司創始人兼首席執行官。（七）丹．斯穆特（Dan Smoot），男，萬拓公司總裁兼首席執行官。（八）阿迪亞．德瓦拉孔達（Aaditya Devarakonda），男，迪德羅恩公司首席執行官。（九）安．伍德（Ann Wood），女，高點航空技術公司總裁。（十）傑伊．霍夫利奇（Jay Hoflich），男，偵察艇有限責任公司聯合創始人兼首席執行官。