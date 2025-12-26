我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美醫院為外籍病患移植器官 1次手術能賺200萬

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

回應美對台軍售 北京對20美軍工企業及高層祭出反制

記者廖士鋒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
因美國軍售台灣，大陸外交部26日宣布反制美國多家軍工企業。（本報系資料照）
因美國軍售台灣，大陸外交部26日宣布反制美國多家軍工企業。（本報系資料照）

美國日前對台軍售，大陸方面26日以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對多家美國軍工企業與高階管理者祭出反制措施。

大陸外交部今日發布「關於對美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施的決定」。官方指出，美國近日宣佈向「中國台灣地區」大規模出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，「嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整」。依據大陸《反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，決定對以下美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施：

一、對諾斯羅普·格魯曼系統公司、L3哈里斯海事服務公司、波音密蘇里州聖路易斯市分公司、吉布斯與考克斯公司、先進聲學概念有限責任公司、VSE公司、塞拉技術服務公司、紅貓控股公司、蒂爾無人機公司、偵察艇有限責任公司、高點航空技術公司、伊庇魯斯公司、迪德羅恩公司、I領域公司、藍力技術公司、潛航技術公司、萬拓公司、英特磊公司、菱形力量公司、拉撒路人工智慧公司等20家後附《反制清單》列明的企業，凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

二、對帕爾默．盧基（安杜里爾公司創始人）、約翰．坎蒂倫（L3哈里斯技術公司副總裁、L3哈里斯海事服務公司副總裁兼首席會計官）、邁克爾．卡諾維爾（先進聲學概念有限責任公司總裁兼首席執行官）、約翰．庫默（VSE公司總裁兼首席執行官）、米奇．麥克唐納（蒂爾無人機公司總裁）、安舒曼．羅伊（菱形力量公司創始人兼首席執行官）、丹．斯穆特（萬拓公司總裁兼首席執行官）、阿迪亞．德瓦拉孔達（迪德羅恩公司首席執行官）、安．伍德（高點航空技術公司總裁）、傑伊．霍夫利奇（偵察艇有限責任公司聯合創始人兼首席執行官）等10名後附《反制清單》列明的企業高級管理人員，凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

本決定自2025年12月26日起施行。

反制清單明列的企業有（一）諾斯羅普·格魯曼系統公司（Northrop Grumman Systems Corporation）。（二）L3哈里斯海事服務公司（L3Harris Maritime Services）。（三）波音密蘇里州聖路易斯市分公司（Boeing in St. Louis）。（四）吉布斯與考克斯公司（Gibbs & Cox, Inc.）。（五）先進聲學概念有限責任公司（Advanced Acoustic Concepts）。（六）VSE公司（VSE Corporation）。（七）塞拉技術服務公司（Sierra Technical Services, Inc.）。（八）紅貓控股公司（Red Cat Holdings, Inc.）。（九）蒂爾無人機公司（Teal Drones, Inc.）。（十）偵察艇有限責任公司（ReconCraft）。（十一）高點航空技術公司（High Point Aerotechnologies）。（十二）伊庇魯斯公司（Epirus, Inc.）。（十三）迪德羅恩公司（Dedrone Holdings Inc.）。（十四）I領域公司（Area-I）。（十五）藍力技術公司（Blue Force Technologies）。（十六）潛航技術公司（Dive Technologies）。（十七）萬拓公司（Vantor）。（十八）英特磊公司（Intelligent Epitaxy Technology, Inc.）。（十九）菱形力量公司（Rhombus Power Inc.）。（二十）拉撒路人工智慧公司（Lazarus Enterprises Inc.）。

高級管理人員則有（一）帕爾默．盧基（Palmer Luckey），男，安杜里爾公司創始人。（二）約翰．坎蒂倫（John Cantillon），男，L3哈里斯技術公司副總裁、L3哈裡斯海事服務公司副總裁兼首席會計官。（三）邁克爾．卡諾維爾（Michael J. Carnovale），男，先進聲學概念有限責任公司總裁兼首席執行官。（四）約翰．庫默（John A. Cuomo），男，VSE公司總裁兼首席執行官。（五）米奇．麥克唐納（Mitch McDonald），男，蒂爾無人機公司總裁。（六）安舒曼．羅伊（Anshuman Roy），男，菱形力量公司創始人兼首席執行官。（七）丹．斯穆特（Dan Smoot），男，萬拓公司總裁兼首席執行官。（八）阿迪亞．德瓦拉孔達（Aaditya Devarakonda），男，迪德羅恩公司首席執行官。（九）安．伍德（Ann Wood），女，高點航空技術公司總裁。（十）傑伊．霍夫利奇（Jay Hoflich），男，偵察艇有限責任公司聯合創始人兼首席執行官。

無人機 密蘇里州 波音

上一則

安徽男月薪3850元 給領導們發5000紅包求加薪 下場曝

下一則

山西獨居婦去世 冰箱的手機、整潔的臥室 細節啟人疑竇

延伸閱讀

烏克蘭出動國產無人機及英製飛彈 空襲俄國油氣設施

烏克蘭出動國產無人機及英製飛彈 空襲俄國油氣設施
布朗大學槍手屍檢報告 自盡兩天後才被發現

布朗大學槍手屍檢報告 自盡兩天後才被發現
布朗大學槍案Reddit變「社群偵探社」 網友貼文成破案關鍵

布朗大學槍案Reddit變「社群偵探社」 網友貼文成破案關鍵
布朗大學槍手曝光關鍵 靠目擊者報案、網友發文

布朗大學槍手曝光關鍵 靠目擊者報案、網友發文

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休