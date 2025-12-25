我的頻道

紐時：J-1交流簽證淪為營利機構收取暴利、勞動剝削管道

五角大廈公布「中國軍力報告」 攻台4選項曝光

中國公安部：緬甸KK園區494棟建物已被拆除

中央社上海25日電

中國公安部今天表示，緬甸KK園區的494棟涉及賭詐犯罪的建築物已被拆除，亞太新城賭詐園區也被徹底清剿，近日有952名、今年累計有7600餘名中國籍涉電詐犯嫌被押解回國。

根據中國公安部微信公眾號發布，10月以來，緬方根據中緬泰前期達成的系列共識，在妙瓦底等地組織展開新一輪打擊清剿行動，集中抓捕犯罪嫌疑人，強力拆除賭詐園區。

妙瓦底位於緬甸東南部的克倫邦（Karen），與泰國邊境城市美索（Mae Sot）隔河相望。

12月15日，中緬泰3國警方組成工作組，首次共赴妙瓦底地區KK、亞太新城等大型賭詐園區和相關場所，聯合督導打擊清剿工作成效，研究後續集中清剿、聯合管控、快速遣返等工作。

16日至19日，中國公安部組織吉林、河南公安機關將清剿行動中抓獲的犯罪嫌疑人押解回國，有952名中國籍涉電詐犯罪嫌疑人被押解回國。

中國公安部表示，在中緬泰3方共同努力下，今年以來，累計已有7600餘名在緬甸妙瓦底地區從事網賭電詐犯罪的中國籍犯罪嫌疑人被押解回國。KK園區494棟涉及賭詐犯罪的建築物已被拆除，亞太新城賭詐園區也被徹底清剿。

中國公安部說，長期以來，緬甸妙瓦底賭詐園區的犯罪集團對中國公民大肆實施電信網路詐騙等犯罪活動，危害十分嚴重。今年初，中緬泰建立聯合打擊電信網路詐騙犯罪部級協調機制，持續展開了多輪打擊行動。

中國演員王星1月初在泰國被誘至緬甸妙瓦底電詐園區，事件對中國民眾赴泰旅遊造成負面影響。2月初，泰國政府加強力道打擊泰緬邊境上的詐騙集團，中斷對緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應。

緬甸 詐騙集團 邊境

上一則

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

下一則

比馬斯克更早敲鐘 中國藍箭航太完成IPO輔導 衝刺科創板

