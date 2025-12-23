莫言年終總結：學會拍Vlog 輕了2兩

莫言發布2025年終總結，討論區湧入大量留言。（取材自微博）

莫言 在2025年終總結中以「輕了二兩」的幽默自嘲減肥成果，引發網友對「自律共鳴」的熱烈討論，而他70歲學會拍vlog、號召40萬人做公益的鮮活形象，更成為大眾關注的焦點。年終總結發布後，評論區湧入大批網友，有人稱「70歲正是闖的年紀，再寫一部」。

羊城晚報報導，今年70歲的莫言學會了拍Vlog，用電子版的日記記錄生活，4月在抖音首發的Vlog獲超200萬點讚。網友感慨其「拆掉年齡籬笆」的年輕心態，更調侃「配了視頻的高級散文」。

莫言稱今年嘗試過減肥，「至於減肥成果嘛，起碼沒有肥，還是有一點點微弱的效果，不太令人滿意」，卻因「起碼沒胖」的樂觀態度意外引發共鳴。評論區高頻出現「和莫言唯一共同點：減肥失敗」。

據報導，莫言還分享了今年去過的地方、看過的書以及堅持在做「與莫言同行」這個公益項目，已經號召了40多萬人捐款，幫助了幾千個孤獨症家庭，而且引起了世界衛生組織的關注。

莫言強調「保持好奇心」的核心態度，承諾繼續寫作、深化公益，並呼籲公眾「用手機記錄真實生活」——這一「文學巨匠的煙火氣」被評「晚年生活範本」。

據悉，曾在2024年12月25日晚，莫言在他的個人微信公眾號分享了他的2024年終總結。其中，提到最重要的事之一就是收穫了很多年輕人的愛，和很多「互聯網孫子孫女」，每次被叫莫言爺爺時，心裡都又甜又溫暖，網友持續以表情包、書信互動，莫言回應「希望常被關注」。

公開資料顯示，莫言出生於1955年，原名管謨業，山東高密人，代表作有「紅高粱」、「蛙」、「豐乳肥臀」、「生死疲勞」等。他曾於2004年獲法國法蘭西「文學與藝術騎士勳章」，2012年獲諾貝爾文學獎。