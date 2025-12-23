蔣家第4代參加中共抗日研討會 國台辦批高市破壞世界和平

我的頻道

記者陳政錄／北京即時報導
中國今天在北京舉辦《中華民族抗日戰爭大事紀》新書發布會。(記者陳政錄／攝影)
中國今天在北京舉辦《中華民族抗日戰爭大事紀》新書發布會。(記者陳政錄／攝影)

作為中共今年紀念抗日戰爭勝利80周年等系列活動的「收官之作」之一，北京今舉辦抗日史研討會，中國國台辦副主任趙世通致詞時，抨擊日本首相高市早苗和日本各級政府近期一系列錯誤言行，蓄意挑釁戰後國際秩序，破壞中日關係基礎、世界和平。

第七屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會暨《中華民族抗日戰爭大事紀》新書發布會，23日在北京的中國歷史研究院舉行，主辦單位為中方的中國抗日戰爭史學會，以及陳廷寵成立的「台灣光復紀念協會」。中方由國台辦副主任趙世通出面致詞，還有解放軍退役上將劉精松作為解放軍退將代表發言，台方則有台國軍退役上將陳廷寵，和退役中將黃炳麟、周治華，及蔣家第四代蔣友松、中興大學歷史系教授孫若怡等人與會。

在近期中日關係緊張下，上午開幕式與會者多對高市早苗提出抨擊。趙世通致詞時提出三點體會，分別是銘記抗戰光輝歷程，攜手弘揚和傳承抗戰精神；重溫台灣光復歷史，堅決捍衛抗戰勝利成果和戰後國際秩序；順應歷史大勢，凝聚推進國家統一和民族復興的磅礡力量。

趙世通說，今年中國隆重紀念抗日戰爭勝利80周年，偉大抗戰精神是中華民族精神武器的重要組成部分，是激勵兩岸同胞共同戰勝艱難險阻的不竭精神動力。他強調，台灣光復回歸祖國是戰後國際秩序的重要組成部分，不容篡改和否認，日本首相包括其各級政府近期一系列錯誤言行，值得兩岸同胞和國際社會高度警示。

趙世通批評，在日本戰敗投降80年的重要歷史時刻，日本政府不但不深刻反思歷史罪責，不汲取歷史教訓，反而蓄意的挑釁戰後國際秩序，破壞中日關係基礎，「不遵守對中國政府履行的各種承諾，傷害中國人民的感情，我們不禁要問日本究竟做什麼，日本要往何處去？」

他說，特別是近期，日方講台灣有事可能構成日本存亡危機的事態，官員還講日本應該擁核、提出修改無核三原則，這些都是對戰後國際秩序的蓄意顛覆之舉，也破壞世界和平，所以，不僅要敦促日本政府汲取歷史教訓，不要在錯誤的道路上越走越遠，同時兩岸同胞要和國際社會一道，攜手捍衛中華民族共同利益，攜手捍衛國際正義、世界和平。

趙世通最後稱，中國十五五時期將為兩岸經濟合作和共同發展注入新的動力，當前民進黨頑固堅持台獨立場，勾連外部勢力謀獨挑釁，但國家統一、民族復興歷史大勢誰也改變不了，中國將團結團結廣大台灣同胞，堅定站在歷史正確的一邊，共同築牢中華民族共同體意識，共創祖國統一和民族復興的美好未來。

中國國台辦副主任趙世通今天出席第七屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會暨《中華民族抗日戰爭大事紀》新書發布會並致詞。(記者陳政錄／攝影)

中日航線大幅取消 分析：中國3大航空公司今年難實現盈利

