蔣家第4代參加中共抗日研討會 國台辦批高市破壞世界和平

中國今天在北京舉辦《中華民族抗日戰爭大事紀》新書發布會。(記者陳政錄／攝影)

作為中共今年紀念抗日戰爭勝利80周年等系列活動的「收官之作」之一，北京今舉辦抗日史研討會，中國國台辦副主任趙世通致詞時，抨擊日本 首相高市早苗 和日本各級政府近期一系列錯誤言行，蓄意挑釁戰後國際秩序，破壞中日關係基礎、世界和平。

第七屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會暨《中華民族抗日戰爭大事紀》新書發布會，23日在北京的中國歷史研究院舉行，主辦單位為中方的中國抗日戰爭史學會，以及陳廷寵成立的「台灣光復紀念協會」。中方由國台辦副主任趙世通出面致詞，還有解放軍 退役上將劉精松作為解放軍退將代表發言，台方則有台國軍退役上將陳廷寵，和退役中將黃炳麟、周治華，及蔣家第四代蔣友松、中興大學歷史系教授孫若怡等人與會。

在近期中日關係緊張下，上午開幕式與會者多對高市早苗提出抨擊。趙世通致詞時提出三點體會，分別是銘記抗戰光輝歷程，攜手弘揚和傳承抗戰精神；重溫台灣光復歷史，堅決捍衛抗戰勝利成果和戰後國際秩序；順應歷史大勢，凝聚推進國家統一和民族復興的磅礡力量。

趙世通說，今年中國隆重紀念抗日戰爭勝利80周年，偉大抗戰精神是中華民族精神武器的重要組成部分，是激勵兩岸同胞共同戰勝艱難險阻的不竭精神動力。他強調，台灣光復回歸祖國是戰後國際秩序的重要組成部分，不容篡改和否認，日本首相包括其各級政府近期一系列錯誤言行，值得兩岸同胞和國際社會高度警示。

趙世通批評，在日本戰敗投降80年的重要歷史時刻，日本政府不但不深刻反思歷史罪責，不汲取歷史教訓，反而蓄意的挑釁戰後國際秩序，破壞中日關係基礎，「不遵守對中國政府履行的各種承諾，傷害中國人民的感情，我們不禁要問日本究竟做什麼，日本要往何處去？」

他說，特別是近期，日方講台灣有事可能構成日本存亡危機的事態，官員還講日本應該擁核、提出修改無核三原則，這些都是對戰後國際秩序的蓄意顛覆之舉，也破壞世界和平，所以，不僅要敦促日本政府汲取歷史教訓，不要在錯誤的道路上越走越遠，同時兩岸同胞要和國際社會一道，攜手捍衛中華民族共同利益，攜手捍衛國際正義、世界和平。