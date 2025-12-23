我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家:社安金提早或延後申領要以最壞狀況為假設

美Q3 GDP成長4.3% 兩年來最強表現

「粵車南下」入境香港市區政策 今正式實施

記者陳湘瑾／即時報導
12月23日零時，隨著一輛同時懸掛「FT」字頭車牌的粵C牌私家車駛入港珠澳大橋珠海公路口岸出境車道，「粵車南下」入境香港市區政策正式實施。（新華社）
12月23日零時，隨著一輛同時懸掛「FT」字頭車牌的粵C牌私家車駛入港珠澳大橋珠海公路口岸出境車道，「粵車南下」入境香港市區政策正式實施。（新華社）

「粵車南下」入境香港市區政策23日正式實施，獲批並成功預約的廣東家用轎車，可經港珠澳大橋珠海公路口岸直達香港市區。港珠澳大橋邊檢站負責人表示，「粵車南下」與「港車北上」的雙向安排，象徵粵港澳大灣區在規則銜接和基礎設施互聯互通上取得關鍵突破。

新華社報報導，「粵車南下」政策是大陸推進粵港澳大灣區建設的舉措，獲批並成功預約的廣東家用轎車，可經港珠澳大橋珠海公路口岸直達香港市區。珠海總站港珠澳大橋邊檢站數據顯示，截至22日20時，完成邊檢備案、入境香港市區車輛已超過380輛。

首批車主曹先生表示，過去往返兩地要顧慮車輛和客輪班次、通行限制等問題，如今手續大幅簡化，不管是跨境購物、探親訪友還是自駕出遊，都順暢多了。臨近年末消費季，他也計畫和家人赴香港旅遊。談到申請流程，他提到審批速度非常快，不到半小時便完成。

該政策強調能為粵港兩地居民經商、就業、旅遊、探親提供更靈活的交通選擇，也為香港旅遊、零售、餐飲等產業注入機遇。數據顯示，2023年7月1日「港車北上」政策實施以來，經該邊檢站查驗的北上車輛已超386萬輛次；今年以來，通行量就突破203萬輛次，按年增長36%。

「粵車南下」首批開放廣州、珠海、江門、中山4市，半年後推廣至廣東全省其他地市。此前，11月15日零時起，獲准的廣東家用轎車車主已可駕車駛入港珠澳大橋香港口岸自動化停車場。廣東私家車入境香港市區於12月9日9時起接受申請，12月23日零時起獲批車輛可經港珠澳大橋入境，初步階段每日配額100輛，每次留港最多三天。

香港 灣區 自駕

上一則

華爾街日報：中國奮力衝刺科技主導地位 經濟卻千瘡百孔

下一則

美禁中製無人機 中商務部反對：採必要措施維護企業權益

延伸閱讀

香港 吃喝玩樂新方案

香港 吃喝玩樂新方案
香港4個月內4宗「走犯」 伊院逃犯5小時落網

香港4個月內4宗「走犯」 伊院逃犯5小時落網
越柬寮僑團 捐香港火災、越南水災14萬

越柬寮僑團 捐香港火災、越南水災14萬
香港大埔宏福苑火災遇難者 人數增至161人

香港大埔宏福苑火災遇難者 人數增至161人

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30
保時捷在中國大陸逾300座自建充電站，將於明年3月停止營運。（微博照片）

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

2025-12-22 09:30

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家

忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者