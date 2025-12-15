我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學第2名遇害者確認為烏茲別克移民：他夢想當醫生

報稅時要將小狗比照兒女列為被撫養人 律師告IRS

香港末代總督：若仍相信中共可改革 應警惕黎智英案

中央社倫敦15日專電
香港末代總督彭定康（Chris Patten）。路透
香港末代總督彭定康（Chris Patten）。路透

香港壹傳媒集團創辦人黎智英今天被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立。香港末代總督彭定康（Chris Patten）表示，任何人若認為中共可被信任或有自我改革的能力，應謹記黎智英案。

彭定康今天發表聲明指出，在沒有陪審團的情況下，一群政治任命法官對黎智英宣判有罪，這就是中國蔑視自己所簽署協議、蔑視「自由」的最有力證據。

根據1984年簽署、關於香港的「中英聯合聲明」，在1997年香港主權移交北京後，香港的自由、法治應維持50年不變。彭定康說，中共已明顯違背承諾。

彭定康1992至1997年擔任香港總督。他說，中共憎恨黎智英，除了是因為他早年從中國大陸偷渡至香港，以逃離中共統治、追求香港享有的政治和經濟自由，更是因為具英國公民身分的黎智英明明有機會在1997年之後，移居英國或其他國家，卻選擇留在香港，與其他港人一同為自己的權利奮鬥。

彭定康指出，北京及在香港的傀儡政府特別仇視勇於挺身反抗它們的人；中共恐懼讓香港顯得獨特的「自由」，也害怕「自由」終將在中國促成改變。

如今已被關押超過1800天、高齡78歲的黎智英被剝奪獲英國外交官行使領事探視權的權利；身為天主教徒，黎智英在監獄參加彌撒、在牢房領聖餐的權利也被剝奪。彭定康敦促天主教會對黎智英身為教徒的權利被剝奪提出關切。

彭定康同時是英國維權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）贊助人。「香港監察」今天也發表聲明，譴責香港法院對黎智英的判決。審判過程中，黎智英遭指控，他與外國倡議人士和政治人物的關係，包括他與「香港監察」相關人士的互動，足以證明他「串謀勾結外國勢力」。

另一方面，串連近45個國家和區域議會、約300名議員的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天也發布譴責聲明。IPAC及其人員同樣曾被指控，是參與「串謀勾結」的「外國勢力」。

總計76位來自不同國家和區域議會的議員發表聯合聲明，批評香港當局對黎智英作出不公正、具報復意味的判決，議員們對此表達最嚴厲譴責。

聲明提到，黎智英如今承受苦難，其中一個原因正是「國際社會未能有效促使中國履行法律責任」。各國政府因此應當明確表態：嚴重違反國際法的行為必將對雙邊和多邊關係造成後果。

聲明強調，羅織罪名以迫害無辜人士的國家權力當局，絕對不配享有與他國「正常交往」的待遇。

參與IPAC聯合聲明的國家和區域議會現任議員分別來自歐洲議會（European Parliament）、美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士、捷克、德國、愛爾蘭、立陶宛、拉脫維亞、羅馬尼亞、阿爾巴尼亞、波士尼亞-赫塞哥維納、科索沃、北馬其頓、蒙特內哥羅、塞爾維亞、菲律賓、索羅門群島、哥倫比亞、巴拿馬、巴拉圭、肯亞，以及多達5位烏克蘭國會議員。

台灣的兩位IPAC共同主席，民進黨籍范雲和民眾黨籍立法委員陳昭姿，也加入連署。

香港 黎智英 中共

上一則

衛報：黎智英生命軌跡起落 反映香港民主興衰

延伸閱讀

衛報：黎智英生命軌跡起落 反映香港民主興衰

衛報：黎智英生命軌跡起落 反映香港民主興衰
黎智英之子呼籲英國政府 採取行動幫助父親獲釋

黎智英之子呼籲英國政府 採取行動幫助父親獲釋
香港法院宣判 黎智英3項罪成 最重終身監禁

香港法院宣判 黎智英3項罪成 最重終身監禁
黎智英3項罪成 李家超：裁決維護香港核心價值

黎智英3項罪成 李家超：裁決維護香港核心價值

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
布朗大學槍擊案 20多歲男子在旅館被拘 房內有兩槍

布朗大學槍擊案 20多歲男子在旅館被拘 房內有兩槍