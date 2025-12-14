中國勞動力不只變少還變老 2023平均年齡近40歲

我的頻道

記者黃雅慧／即時報導
最新數據顯示，從1985到2023年，中國勞動力平均年齡從32.25歲增至39.66歲。（路透）
最新數據顯示，從1985到2023年，中國勞動力平均年齡從32.25歲增加到39.66歲。其中，城鎮勞動力從33.03歲上升到39.25歲，鄉村勞動力從31.99歲上升到40.54歲。中國社會逐步邁進老齡化，勞動人口平均年齡也不斷上升，且未來勞動人口預計將進一步減少。

第一財經報導，中央財經大學人力資本與勞動經濟研究中心14日發布《中國人力資本報告2025》，數據顯示，2023年全國勞動力人口的平均年齡為39.66歲；其中，農村男性平均年齡為41.60歲，農村女性平均年齡為39.06歲，城鎮男性平均年齡為40.26歲，城鎮女性平均年齡為38.07歲。

「報告」指出，2023年中國勞動力人力資本總量按當年價值計算達人民幣1,126.11兆元，相比2022年的人民幣886.1兆元增加了240.01兆元。

中國人力資本度量項目負責人李海崢教授表示，儘管年齡增長、人數減少，但勞動力人力資本總量仍持續增加，主要原因是勞動力整體教育水平提升，尤其是新增勞動力的平均人力資本高於退休勞動力。

從省份排名看，勞動力人力資本總量排名前五的省（自治區、直轄市）中，廣東位居第一，其後依次為江蘇、山東、浙江、河南；排名後五位的省（自治區、直轄市）則依次是（從高到低）甘肅、海南、寧夏、西藏、青海。

「報告」顯示，中國0-15歲人口數量持續下降。從1985年至2023年，中國0-15歲人口佔非退休人口（女性退休年齡為55歲，男性退休年齡為60歲）的比例從38.61%下降至22.71%；而46歲至退休年齡人口佔比則由10.44%上升至23.80%。

李海崢表示，0-15歲人口是未來的後備勞動力，其佔比變化預示著未來勞動力年齡結構的走向。代表未來勞動力人口將減少。

