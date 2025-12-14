香港民主黨大會決議解散 成立31年民主派政黨退出舞台

今年2月，香港民主黨傳出醞釀解散的消息，民主黨主席羅健熙隨後宣布，中委會決定成立三人小組，跟進未來解散安排。(路透)

香港民主黨 14日下午召開特別會員大會，通過解散及清盤（清算），並任命清盤人及處置剩餘資產。這標誌著成立31年、曾是香港民主派第一黨的民主黨，正式退出香港政治舞台。

民主黨是香港泛民主派主要政黨，最早由兩個政團香港民主同盟、匯點合併，在1994年宣告成立，政綱是支持香港回歸、支持「一國兩制」，但要求在香港實行特首和立法會雙普選。民主黨成立後逐漸成為香港民主派第一大黨、也曾是香港立法會擁有最多議席的第一政黨。

香港民主黨曾被稱為香港的「溫和民主派」，在香港社會運動失敗、香港國安法2020年實施下，民主黨的代表性人物先後入獄，民主黨不再參加地區議會、立法會的選舉，等同在政壇消聲。

今年2月，民主黨傳出醞釀解散的消息，民主黨主席羅健熙隨後宣布，中委會決定成立3人小組，跟進未來解散和清盤安排。他僅稱是審視過現時的政治環境等因素所致。到今年4月，民主黨召開特別會員大會，逾百會員出席，超過九成通過授權中央委員會進一步跟進解散事宜。

民主黨14日下午在總部舉行特別會員大會，通過自願清盤決定；通過任命清盤人；處置剩餘資產。根據民主黨黨章規定，民主黨清盤後黨內剩餘資產，須捐贈予與該黨宗旨相似的機構或慈善團體，通過將清盤後黨內剩餘資產，轉移至工業傷亡權益會；任命本身是會計師的前社民連主席、前黃大仙區議員陶君行清盤人。

民主黨前主席劉慧卿在社交平台說，在會員大會投票 支持解散民主黨後，與羅健熙合照，感謝其努力。

出席會員大會的民主黨創黨成員李華明會後現身，一度落淚，說對解散感不捨，稱不曾預料今天局面。認為2019年社會運動是轉捩點，令本港民主發展路程變得艱辛及保守，政權制度以穩定壓倒一切，令溫和民主派都難以生存。李華明說，這次大會有近九成會員支持解散，又認為民主黨對香港影響屬正面，但影響力愈來愈少，現時政府聽不到其他的聲音，繼續存在亦會令黨內中常委成員承受更大壓力。