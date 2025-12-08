馬航MH370失蹤中國乘客 8人家屬各獲判約41萬美元

我的頻道

中央社台北8日電
2014年3月8日發生的馬航MH370班機失聯事件，機上153名中國籍乘客中，有75人的家屬對馬航提起賠償訴訟，但逾半數案件先前已賠償和解。北京市朝陽區人民法院今天對其餘未和解案中的8案一審宣判，馬航須對這8案涉及的8名乘客，各賠償人民幣290萬餘元（約41萬美元）予其家屬。

界面新聞報導，MH370班機失蹤後，153名失聯的中國籍乘客中，2016年起共有75名乘客的家屬陸續提起訴訟，要求馬來西亞航空、馬來西亞國際航空等被告賠償損失、建立搜救基金等，共形成78個案件。

根據報導，經法院查明，2014年3月8日凌晨1時22分，馬航MH370班機在飛行途中失聯；2015年1月19日，馬來西亞政府發布聲明，正式宣布MH370航班失事，並推定機上239名乘客和機組人員均已遇難。

這則報導提到，案件審理過程中，經朝陽法院主持多輪調解，上述78個案件中，有47案的乘客家屬與被告（馬航、馬航國際）協商一致，已達成和解後撤訴。

報導表示，朝陽區人民法院這次一審宣判者共有8件，涉及8名乘客，均已依據法定程序宣告死亡。法院依據蒙特婁公約及中國相關法律規定，判令馬航、馬航國際就每案賠償乘客家屬死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金及其他損失和相關費用，共計人民幣290餘萬元。

至於其餘23個案件，根據報導，乘客家屬尚未申請宣告乘客死亡或尚未完成宣告程序，仍在法院審理程序中。

2014年3月8日，從吉隆坡飛往北京、機型為波音777-200的馬航MH370班機，在飛行途中離奇失蹤，成為當代航空史上謎團最多的事故。但經多年調查，這架失聯班機至今仍然下落不明。而機上239名乘客及機組人員中，多達153人為中國籍。

