忌憚大火報導 駐港國安公署約談外媒囑「好自為之」

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

中央社台北6日電
宏福苑火災餘燼。(路透資料照)
北京駐港國安公署今天說，針對近期香港大火及立法會選舉的「虛假信息和炒作抹黑」，該署今天約談一些在港外媒負責人及記者。該署更強硬警告，希望在港外媒能嚴守法律，「自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線」，並將「一如既往密切關注」媒體相關報導。

但北京駐港國安公署並未提到，該署今天約談了哪些駐香港的外媒。

北京駐港公署今天透過其微信公眾號聲稱，香港宏福苑火災發生後，有外國媒體的報導「罔顧事實、散播虛假信息，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，破壞了香港當前『和衷共濟、共克時艱的氛圍』，沒有體恤災民的痛苦和感受，傷害了香港市民的感情，誤導了國際社會的認知」，該署對此表示嚴重關切。

該署宣稱，新聞自由與遵守法律並行不悖，任何媒體「不得藉新聞自由之名干涉中國內政、干預香港事務」。所有在港外國新聞機構負責人及記者「均有守法義務，必須遵守香港基本法、香港國安法和香港維護國家安全條例等各項法律，嚴格執行特區有關新聞報導的管理規定，嚴格恪守新聞職業操守，堅持真實準確、客觀公正的報導原則，『不得編造傳播虛假信息』」。

北京駐港國安公署更強硬警告，希望在港外國新聞機構記者能「秉持職業操守，客觀公正報導」；希望嚴格遵守有關法律規定；希望「自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線」。

該署還揚言，正如其發言人先前談話所指，對所有「反中亂港分子以災亂港行徑」絕不姑息，「勿謂言之不預」。公署一向嚴格依法辦事，將「一如既往密切關注」媒體的相關報導。

但北京駐港國安公署不忘宣稱，該署支持香港特區政府始終堅持「尊重和保障在港外國新聞機構記者依法在港從事採訪報導工作的合法權益」，繼續提供「必要的便利和幫助」。

