我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底財務體檢 退休規畫顧問建議應做5件事

1月6日前夕國會大廈炸彈嫌犯被捕 身分曝光

新疆規模6.0極淺層地震 多地震感明顯

中央社台北4日電
新疆克孜勒蘇州阿合奇縣4日下午發生規模6.0地震，震源深度10公里。圖為國網克孜勒蘇柯爾克孜自治州供電公司調撥支援人員，準備前往阿合奇縣。新華社
新疆克孜勒蘇州阿合奇縣4日下午發生規模6.0地震，震源深度10公里。圖為國網克孜勒蘇柯爾克孜自治州供電公司調撥支援人員，準備前往阿合奇縣。新華社

據中國地震台網正式測定，新疆克孜勒蘇州阿合奇縣下午3時44分發生規模6.0地震，震源深度10公里，阿圖什、阿克蘇、喀什、伊寧等地震感明顯。截至發稿尚未傳出人員傷亡或房屋倒塌。

中國地震台網通報，此次極淺層地震，震央位於北緯41.13度，東經78.40度。震央5公里範圍內平均海拔約2557公尺。周邊5公里內的村莊有喀拉塔拉，距離阿合奇縣21公里、烏什縣70公里、柯坪縣89公里。

中國地震台網指出，阿圖什、阿克蘇、喀什、伊寧等地震感明顯。有網友表示，甚至距離震央813公里的烏魯木齊，部分高層建築居民反映有震感，燈在搖晃。

根據中國地震台網速報目錄，此次震央周邊200公里內近5年來發生規模3以上地震共353次，最大地震是2024年1月23日在新疆阿克蘇地區烏什縣發生的規模7.1地震（距離本次震央24公里）。

央視新聞報導，地震發生後，克州消防救援支隊調派阿合奇縣大隊先遣隊4車12人趕赴震央踏勘。經轄區速報員、當地公安、應急、地震等部門核實，暫未接報人員傷亡及房屋倒塌相關警情。

報導稱，目前阿合奇縣交通、電力、通訊及民眾生產生活秩序均正常。

地震 新疆

上一則

中國支線型集裝箱船火爆 訂單排至2029年

延伸閱讀

新疆多地開始放「雪假」最長連休9天 網友：實名羨慕

新疆多地開始放「雪假」最長連休9天 網友：實名羨慕
放假救經濟？繼浙江「春秋假」 新疆、吉林推「雪假」

放假救經濟？繼浙江「春秋假」 新疆、吉林推「雪假」
前新疆書記馬興瑞在哪？中共政治局集體學習未見其身影

前新疆書記馬興瑞在哪？中共政治局集體學習未見其身影
從廣東快遞企鵝到新疆 這張萬元貨運單連餵食都交代了

從廣東快遞企鵝到新疆 這張萬元貨運單連餵食都交代了

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
香港宏福苑社區大火逾百人死亡，港府說，最初起火的位置是在宏昌閣低層外的圍網，其後由於燃燒到發泡膠板，火勢迅速向上蔓延並伸延至多個樓層。（美聯社）

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

2025-11-28 04:58
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47

超人氣

更多 >
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 
4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」

4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」
白卡資格調整：1月1日前不加入 這些人恐失福利

白卡資格調整：1月1日前不加入 這些人恐失福利
中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應