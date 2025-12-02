我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾姆：將對送出危險移民到美的國家實施旅遊禁令

CNN分析：美軍擊船事件後赫塞斯想壓新聞卻未奏效

稱境外組織或用SDK威脅國安 中國官方要求應提高警惕

記者陳湘瑾／即時報導
中國國安局今發文稱，境外組織可能通過惡意SDK非法收集敏感資訊，不僅嚴重侵犯公民個人隱私，也對中國國家安全構成現實威脅。（圖／取自國安部公眾號）
中國國安局今發文稱，境外組織可能通過惡意SDK非法收集敏感資訊，不僅嚴重侵犯公民個人隱私，也對中國國家安全構成現實威脅。（圖／取自國安部公眾號）

中國官方從各方面緊盯國安危機，中國國安局今發文稱，境外組織可能通過惡意SDK非法收集敏感資訊，不僅嚴重侵犯公民個人隱私，也對國家安全構成現實威脅，要求中國民眾及相關單位應採取相關防範措施。此前，美國非營利獨立監督組織曾披露，中國相關廠商正暗中蒐集個人與可能高度敏感的資訊。

SDK（軟體開發套件）是一套為特定軟體框架、硬體平台或操作系統提供的開發工具集合，為軟體開發者提供構建應用程序所需要的半成品、工具和說明。

中國國安局今發布文章稱，境外組織可能通過將惡意SDK嵌入到各類應用軟體中，非法收集敏感資訊，遠程傳輸至境外服務器。這種行為不僅嚴重侵犯公民個人隱私，導致用戶畫像、行業數據等關鍵資訊被境外掌控，進而對國家安全構成現實威脅。

文章指出，境外駭客組織或敵對勢力可能利用第三方SDK的安全漏洞或惡意代碼進行攻擊，更有甚者會直接利用SDK開發預置後門，或利用未公開的漏洞，對使用該SDK開發的應用程序進行深度滲透。用戶一旦安裝了此類應用，攻擊者便可遠程操控其設備，竊取更多重要敏感資訊。

文中要求，個人用戶應從官方應用商店等正規通路下載安裝應用，應用程序開發企業應建立SDK全生命周期安全管理機制，APP平台供應商應向大眾準確告知SDK接入情況、權限範圍、隱私政策等情況。廣大公民和組織應提高警惕，阻斷惡意SDK軟件的非法入侵。

中國國安局的這篇文章並沒有提出具體案例，但中國工信部等部門在今年11月發布公告，對APP、SDK違法違規收集使用個人資訊等問題進行治理。經組織第三方檢測機構進行抽查，共發現39款APP及SDK存在侵害用戶權益行為，揭露的名單上不乏來自廣州、廣西、深圳等中國企業。

另一方面，美國非營利獨立監督組織IDAC曾指出，設立於中國的行動開發者服務供應商及行動大數據解決方案平台Jiguang（極光），其SDK安裝量接近3,700萬次，正暗中蒐集個人與可能高度敏感的資訊，包括精確定位資料；IDAC也提到，美國一款App產品「Premom」採用了另一款中國的SDK，該SDK正在蒐集高度敏感的使用者資料，並在中國販售這些資料。

駭客 App

上一則

香港宏福苑大火死亡人數增至156人

延伸閱讀

新聞評論／把國防當「抗中牌」衛生紙 徐國勇凸顯國安罩門

新聞評論／把國防當「抗中牌」衛生紙 徐國勇凸顯國安罩門
中方犯了「3誤判」對日威脅還會升高嗎？

中方犯了「3誤判」對日威脅還會升高嗎？
英相：將採更親商的對中政策 但不為擴大貿易犧牲國安

英相：將採更親商的對中政策 但不為擴大貿易犧牲國安
薛瑞福等美前國防官員投書：美國助台不是慈善事業

薛瑞福等美前國防官員投書：美國助台不是慈善事業

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
香港大埔宏福苑五級火焚燒十多個小時後，截至27日上午6時，已知造成44死、58傷。(路透)

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

2025-11-26 21:13

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法
醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚