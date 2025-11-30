中企秀數百機器人列隊「被疑假片」一鏡到底還原真相

中國機器人公司優必選發布的機器人視頻。（視頻截圖）

中國機器人公司優必選（UBtech）日前發布一段視頻，數百台Walker S2人形機器人 整齊列隊於倉庫內，這些機器人齊齊轉頭、揮動手臂，並列隊進入集裝箱——這一視覺效果震撼人心，讓人聯想起科幻大片「我，機器人」。美國機器人公司Figure的創始人兼首席執行官布雷特·阿德考克（Brett Adcock）難以置信，他在社交媒體上發文，暗示這段視頻是電腦生成的。

觀察者網報導，「看看這個機器人的倒影，再對比一下它後面的。前面的機器人是真的——後面的都是假的，」阿德考克表示：「如果你看到一個頭部單元反射出一堆天花板燈，那就說明它是電腦生成的圖像。」

為了回應阿德考克的帖文，優必選迅速發布一段用FPV（第一人稱視角）無人機 拍攝的視頻，附上原始音頻，邀請質疑者親自見證機器人完成這些動作的「壯舉」，並配文：「到底是不是AI生成？一鏡到底原聲原速大揭秘！」

「很多質疑源於對中國製造業能力以及我們供應鏈 協同系統優勢的認知不足，」優必選首席品牌官譚旻正面回應了這些質疑：「批評者應該來中國親眼看看人形機器人行業的蓬勃發展，並直接參與到產業鏈中來。」

在深圳南山區的「機器人谷」，數百家機器人研發企業和供應商聚集，形成完整的產業生態。當地一句口號形象地反映了這種密度：「樓上樓下是上下游——產業園就是產業鏈。」

優必選首席品牌官譚旻認為，機器人行業正處於突破的邊緣。中國約有200家初創企業，每家企業都有其獨特的技術重點和市場定位，正在找到各自的利基市場，並在不同的應用場景中取得針對性的進展。

他表示，這些企業正在共同推動機器人行業「從零開始」跨越關鍵門檻。他承認，中國在伺服驅動器和滾珠絲杠等核心部件方面仍然落後於一些更成熟的西方公司，但他指出，中國擁有明顯的優勢。

上海開普勒機器人有限公司CEO胡德波表示，開普勒約80%的零部件為自研，僅有少量計算芯片依賴進口。他說，目前在全球人形機器人行業當中，中國憑藉強大的供應鏈、豐富的應用場景、驚人的迭代速度等優勢脫穎而出。中國、美國在第一梯隊，歐洲一部分國家是第二梯隊，傳統的機器人大國日本反而掉隊了。