我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

余茂春：美國應效法日相「台灣有事」言論

香港大火 中國製防護網查不到檢測報告引質疑

中央社台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港宏福苑在大火後的殘燼。(路透)
香港宏福苑在大火後的殘燼。(路透)

香港宏福苑大火，施工廠商在大樓外牆使用的鷹架防護網遇火瞬間引燃迅速蔓延，受到外界質疑。綜合港媒報導，廠商疑似使用中國山東兩家公司生產的防護網，且號稱有當地官方檢測機構出具的檢測報告，但檢測機構官網卻查不到這2家公司的報告。

香港01報導，事發前負責宏福苑外牆裝修工程的宏業建築，在香港還承包11處大樓外牆裝修工程。這11處大樓中，「富澤花園富嘉閣」及「怡樂花園」居民先後出示社區張貼的檢測報告，指兩地大樓裝修的防護網分別由「山東宸旭化纖繩網有限公司」及「濱州市源進化纖繩網有限公司」生產，品名為「阻燃密目網」，且都由山東省濱州市檢驗檢測中心檢測通過。

隨後，香港01以上述公告顯示的檢測報告編號，在濱州市檢測中心官網查詢完整報告內容，卻都顯示「沒有查詢到文件」。

不過，濱州市源進化纖在阿里巴巴的銷售平台專頁上，既列出了濱州市檢驗檢測中心的檢測報告，也能依報告編號查詢到報告全文。然而，平台上這一產品與「怡樂花園」社區內公布的產品並不相同。

根據報導，香港01記者曾致電山東宸旭化纖查詢，但負責人並未接聽電話。

經查詢中國工商登記網站，山東宸旭化纖是在2019年成立，資本額人民幣300萬元（約42.4萬美元），註冊地為濱州市惠民縣李莊鎮南北李村，而南北李村就有數十家繩網公司集中在當地註冊。有中國網友認為，一個村子裡就註冊這麼多家同性質公司，不排除其中一部分是空殼公司。

至於濱州源進化纖，該公司董事邢龍針對查詢表示，他不清楚有無分銷商將該公司產品銷往香港，現階段「沒有可以透露和評論的」，一切以檢測報告為準。

宏福苑大火發生後，香港保安局長鄧炳強27日曾表示，消防在滅火和救援過程中發現，涉事大廈外牆的物料包括棚網、保護膜、防水帆布及塑膠布等，在遇火後的火勢蔓延程度，遠比一些合規格材料要猛烈和迅速，情況不尋常，港府會深入調查。

香港勞工處日前曾表示，承包商宏業建築出示的證書，顯示棚網（防護網）「阻燃符標準」。

港府28日晚間也發布新聞稿，指經過現場採樣、化驗及測試，初步結果並未發現不符合香港「建築物條例」及相關函件對棚網阻燃特性的要求。但不少香港民眾紛紛質疑，所謂「未發現不符合」語意含糊，是不是有「還沒發現」的不合格防護網？

香港 宏福苑 港府

上一則

反制高市 中展示「明諭琉球國王敕」：琉球曾是中國藩屬

下一則

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

延伸閱讀

香港大火遇難者增至146人 大批港人悼念排長龍

香港大火遇難者增至146人 大批港人悼念排長龍
香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯
香港大火 港府稱重建家園前確保「災民免費住屋」

香港大火 港府稱重建家園前確保「災民免費住屋」
香港大火 公務員協會鮑魚宴惹議 這道菜被罵不尊重逝者

香港大火 公務員協會鮑魚宴惹議 這道菜被罵不尊重逝者

熱門新聞

香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝