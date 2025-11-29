港全城哀悼 公務員協會鮑魚宴引反彈

香港民眾排隊向宏福苑大火的罹難者致哀。(路透)

香港 進入全城哀悼，路上行人多衣衫素色，公務員協會頂風辦鮑魚宴引起反彈，被拍到豪宴上滿面笑容的立法會主席辯稱沒違哀悼指引。

香港政府宣布，為宏福苑 大火災，29日起一連3日哀悼。香港民政事務總署在全港18區設置弔唁處，市民們從早上9時至晚上9時到場簽署弔唁冊，有市民專門買來花束獻上。在離火場最近的大埔富亨鄰里社區中心多用途禮堂的弔唁處，早上首度開放，就陸續有巿民入場在弔唁冊上留言。

除了官辦的哀悼活動，不少港人在社交媒體上說，特意取消了原來宴飲遊玩，而香港街頭放眼望去，會發現一片黑白素色衫，有港人在社交媒體上稱有「說不出來的痛」，也有港人說著素色衫，是「香港人嘅默契」。

香港宏福苑旁擺滿了民眾的致哀花束，其中有失蹤者的照片。(路透)

香港政府於今晨8時，在政府總部東翼前地為大埔宏福苑火災罹難人士舉行默哀儀式。香港特首李家超，以及中國港澳辦副主任徐啟方等一眾中港官員出席，默哀儀式後，開始降半旗。

中國駐港中聯辦、中國外交部特派員公署、解放軍駐港部隊的多個軍營，29日早上也同期舉行儀式，默哀和降半旗。

在一片哀聲中，香港前高級公務員協會28日晚舉行晚宴，聲稱是前高級公務員協會第32屆周年大會暨晚宴，主題為「全心全意支持2025年立法會換屆選舉」，晚宴在香港中華總商會會址的中華軒舉行，除上開飲紅酒，透出的菜單上有鹽燒南非鮑魚、姬松茸燉響螺湯、西芹腰果炒蝦球、古法蒸龍躉件、脆皮芝麻雞等。周六多家媒體爆出夜宴消息，包括現場照片和菜單。

香港立法會主席梁君彥出席夜宴，還滿面笑容的致詞。梁君彥29日回應說，晚宴不違反政府哀悼指引，又否認他曾發言談及競選活動，還稱晚宴上突然獲邀發言。對被拍到在活動期間笑，他解釋是因為說到自己快將退休 ，與前高級公務員一樣，強調現在要同舟共濟、守望相助，不是要挑撥離間。

香港立法會選舉原定12月7日舉行，在宏福苑大火災及逾百港人遇難下，香港政府已宣布暫停有關選舉活動。

