少年26刀刺死14歲女同學 兇手判無期「未說動機」

中國新聞組／即時報導
被害人優優。（取材自微博）
被害人優優。（取材自微博）

廣東深圳14歲鍾姓少年刺死同樣14歲的潘姓女同學案28日一審宣判，鍾姓少年犯故意殺人罪，被判無期徒刑，剝奪政治權利終身。法官認定，鍾姓少年因無端猜疑對潘女不滿預謀行凶，犯罪手段特別殘忍，情節特別惡劣，因鍾姓少年作案時不滿18歲，依法從輕處罰。

據了解，鍾姓少年聽到判決時面無表情，其父則跪求諒解。被害潘姓女生的母親曾女士表示，理解這樣的判決已是嚴懲，但仍將申請抗訴。

被告與死者為深圳一間中學的中三學生，同住一個小區，被告持續搭乘死者家人「順風車」返學3年。事發當日，被告連刺潘女幾刀後離開，潘女喊救命，他再次折返並多刺幾刀。屍檢報告顯示，潘女身中26刀。

有報導指出，被告嫉妒潘女成績好，也嫉妒對方的家庭環境，認為女方看不起他。另據起訴書也揭露指出。鍾男因生活瑣事對潘女心生不滿，進而作案。

據極目新聞報導，「不能再出現一個優優了」，曾女士走出法庭後，抱著優優遺照跪地泣訴不止，稱自己感覺很無力，「他還可能再殺人，他在學校就曾經說過要殺害周圍同學，有很大的社會危害性」。她說，自己理解本次判決已有嚴厲懲罰，但仍將申請抗訴，「哪怕駁回了，我也要申請」， 並請求完善法律，未成年人犯罪應追究其父母的法律責任。

深圳14歲男生殺害女同學被判無期，被害人的母親跪在女兒墓前痛哭並告知結果。(取材...
深圳14歲男生殺害女同學被判無期，被害人的母親跪在女兒墓前痛哭並告知結果。(取材自極目新聞)

在殺害優優之前，鍾姓少年曾通過搜索軟件查詢，14歲殺人需要承擔什麼責任，曾女士稱，這是警方和檢察院在案件辦理過程中發現的一個細節，她完全不能接受。

宣判後，曾女士昨專程到女兒優優墓地上告知這一消息，她哭著跪在女兒墓前，「優優，媽媽已經盡力了，優優，爸爸媽媽對不起你」。曾女士為女兒買了她生前愛吃的海苔和蛋糕。她此前說，近段時間她每天都在優優的床上睡覺，因為夢到優優說自己很冷，她要陪著優優睡覺。

案發後，這個家庭支離破碎。曾女士說，她和丈夫都患上抑鬱症，原本歡聲笑語的小家陷入沉默，丈夫總是藉工作逃避。曾女士不停自責，但最想質問的是，鍾姓少年迄今沒說清楚的殺人動機。

回到家，曾女士摸著女兒的書包，和女兒在學校時一頁頁寫滿了的筆記說，「她做的一些英語筆記，她負責給班裡做作業登記，4月8日的作業登記是最後一天了，這是優優給全班同學寫的最後一次」。

被殺害女孩本子寫滿筆記。（取材自微博）
被殺害女孩本子寫滿筆記。（取材自微博）

