我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮

宏福苑火災已128死 香港明起三日降半旗誌哀

記者陳政錄／北京即時報導
哀悼火災罹難者，港府明起三日將降半旗誌哀。(路透資料照片)
哀悼火災罹難者，港府明起三日將降半旗誌哀。(路透資料照片)

香港新界大埔宏福苑社區26日發生代表「災難性」的五級大火，已造成至少128死、79傷，港府晚間公布哀悼安排，將於11月29日至12月1日一連三日降半旗誌哀。

據澎湃新聞，港府宣布，為表達對大埔宏福苑火災罹難者的沈重哀悼，香港特別行政區政府將進行悼念。

根據安排，11月29日至12月1日，全香港所有政府建築物及設施（包括特區政府駐境外辦事處）的國旗及區旗會降半旗誌哀。

期間，香港政府主要官員會取消非必要的公開活動。所有由政府舉辦及資助舉行的娛樂及慶祝活動亦會按情況安排取消或延期。

香港特首李家超明日上午八時，將同主要官員、行政會議非官守議員及公務員在政府總部默哀三分鐘，沈痛哀悼在大埔火災不幸罹難的人士。

據公布，在哀悼期間，香港民政事務總署會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至晚上9時。

早前港府已宣布取消政府主辦大部分活動，多個體育賽事延期或取消，今明連兩天在港登場的韓國流行樂大獎MAMA也改莊嚴肅穆形式舉辦，加入默哀儀式，至於香港第八屆立法院選舉原定下月7日登場，但李家超已表示暫停選舉準備工作，接下來幾天將決定後續如何進行，若延期，將是自2020年受新冠影響後的第二次。

香港 港府 宏福苑

上一則

拒壓鎮學生 六四「抗命將軍」徐勤先 6小時受審片曝光

延伸閱讀

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
香港大火增至128死 2維修工程顧問公司董事被拘捕

香港大火增至128死 2維修工程顧問公司董事被拘捕
香港惡火 SM捐百萬港幣 濱崎步上海開唱不做這些事

香港惡火 SM捐百萬港幣 濱崎步上海開唱不做這些事
香港大火／選舉在即…惡火燒出「政治抑鬱」 考驗李家超

香港大火／選舉在即…惡火燒出「政治抑鬱」 考驗李家超

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險