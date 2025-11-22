對話烏茲別克外長 王毅：早日統一是中華兒女共同心願

中國與烏茲別克首度外長戰略對話2023年11月在北京舉行，圖為今年的11月21日在塔什干舉行第二次對話。（圖／取自烏茲別克外交部官網）

日本首相高市早苗 「台灣有事」言論遭北京強烈抗議後，人在中亞訪問的中共政治局委員間外長王毅 ，表態強調「中國早日實現完全統一是海內外中華兒女共同心願」，王毅與吉爾吉斯、烏茲別克外長分別舉行的戰略對話會後新聞稿也都提及「統一」。

據中國外交部，王毅21日於塔什干與烏茲別克外長賽義多夫進行雙方第二次戰略對話，王毅聲稱，中國早日實現完全統一是海內外中華兒女共同心願，中方讚賞烏方恪守一個中國原則。雙方要用好中烏執法安全合作機制，加強在打擊三股勢力、跨國有組織犯罪等方面的協同行動，深化反干涉合作。

賽義多夫則說，烏方堅定恪守一個中國原則，反對台獨分裂活動，反對外部勢力的無理干涉，支持中國實現國家統一。

烏茲別克總統米爾濟約耶夫也在21日會晤王毅時，重申堅定奉行一個中國原則。另據烏茲別克通訊社，這次會晤，在落實高級別協議的框架內，考慮了在任何情況下進一步加強烏茲別克斯坦和中國全面戰略夥伴關係和擴大多方面合作的實際問題。特別重視促進在高科技、綠色能源和核能、人工智慧、交通運輸、基礎設施、農業、地質、化學等領域的合作。

雙方指出，積極推進中吉烏鐵路工程並將其與其他交通走廊連接至關重要。雙方特別關注在阿富汗社會經濟重建和安全問題上協調合作。

而中國方面公布的外長戰略對話聯合新聞稿，雙方重申在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持。烏方堅定支持一個中國原則，反對任何形式的台灣獨立，「堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力」。

此前，王毅與吉爾吉斯外長库鲁巴耶夫19日在比什凯克舉行雙方外長首次戰略對話，會後雙發發表的聯合聲明提到，「吉方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。吉方堅決反對任何形式的台灣獨立，堅定支持中國政府實現國家統一和聯大第2758號決議」。