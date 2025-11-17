中國全運會 鞏立姣奪下鉛球5連冠後宣布退役

我的頻道

中國新聞組／北京18日電
河北隊選手鞏立姣在15日比賽中。(新華社)
河北隊選手鞏立姣在15日比賽中。(新華社)

在第15屆全運會女子鉛球決賽賽場，36歲的河北選手鞏立姣以19米68的成績實現史無前例的全運會五連冠壯舉。鞏立姣17日回顧自己的運動生涯時說：「最開始時是追夢，然後是遺憾，最終是圓滿。」奪冠之後，她說要將這塊金牌獻給亡母。鞏立姣還確認，自己真的退役了。談到退役後最想做的事情，她開玩笑道：「實現烤串自由+留起長髮。」

北京青年報報導，被問到是否真的決定退役？鞏立姣說：「我肯定不打了。我今年備戰全運會，這中間遇到了很多事情，都讓我決定在全運會後不會再繼續了。因為每天都會有新的傷病出現，真的是堅持不下來了。」

對自己這麼多年精采的運動生涯，鞏立姣說：「運動生涯剛開始時是追夢，然後實現了（東京奧運會獲得冠軍），這中間也有遺憾，最後是圓滿。遺憾指的是去年巴黎奧運會時，當時我各項指標都是往年來最好的，但突遇腰傷，打著封閉上場。我在賽前一個月，其中有半個月的時間沒怎麼練，整個肌肉都是鬆的狀態，導致最後沒有達成目標。」

她表示，當然，全運會五連冠的成績，已經是職業生涯不能再圓滿的結束方式了。這也算是對巴黎奧運會的一個彌補。

退役後想做些什麼事情？「減肥，留長髮。實際上已開始減肥了，到現在我只吃了一頓飯，主要是因為不餓，我比賽前已經輕了4斤(約2公斤)，我想先減20斤，給自己定個小目標。」她說，「當然，自己也有想吃的東西，比如烤串，以前做運動員時絕對不能吃燒烤的，但現在可以了。我覺得之後要實現烤串自由了，哈哈。」

河北隊選手鞏立姣16日在頒獎儀式上。(新華社)
河北隊選手鞏立姣16日在頒獎儀式上。(新華社)

