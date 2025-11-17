國際模特大賽廣東賽區「豐腴大媽」奪冠 網友崩了

第28屆國際模特大賽廣州區冠軍讓網友傻眼。（視頻截圖）

廣東深圳近日一場國際模特大賽結果讓網友集體崩了，相關視頻顯示，一名看起來歲數偏大、身材豐腴的女子拿下冠軍。比賽結果讓網友炸鍋，有人直言是「審美的退化」、「妖風還是吹到廣東來了」、「還是廣東孝順，人家捧閨女，這是捧娘」。還有人懷疑獲勝的女子是贊助商老闆娘，「在外國是比美比身材，來這裡就是比錢比後台了」。

據了解，該場賽事為第28屆國際模特大賽中國總決賽，由世界時尚模特組織國際模特大賽組委會與鄧梨/國際名模聯合主辦，在全國設立多個分賽區，總決賽則在深圳舉辦。這場總決賽的亮點不止於T台比拚，賽事還將全程嵌入影視演員海選。

主辦方透露，本次將同步投入五部網路短劇進行連拍，旨在打通時尚模特向影視演員轉型的通道。大賽比拚環節將圍繞T台走秀、平面拍攝、綜合素質展示等，全方位考察選手的專業能力與鏡頭表現力；而多名著名導演、製片人將親臨現場，在賽事過程中同步選拔短劇角色演員，為優秀選手提供直接對接影視資源的機會。

然而比賽結果讓網友跌破眼鏡，根據網路流出的視頻和照片，編號15號的選手最終得到廣東冠軍。有網友說，「皇冠配禮服的氣場，旗袍秀的東方韻味，15號選手把成熟姐姐的魅力焊在了舞台上」、「大齡姐姐的逆襲」。

但更多人對這樣的結果並不認可，嘲諷「誰給錢，誰就是標準」、「選模特還是選媽咪」、「今年評委的口味從南到北都變了嗎？」、「廣場舞大媽終於霸氣四射地粉墨登場，眼瞅著就能在明年的春晚上亮相了」。