中駐美大使謝鋒籲美珍惜兩國穩定勢頭 避免製造新干擾

中國駐美大使謝鋒 表示，當前中美穩定勢頭來之不易，應倍加珍惜。要避免反覆無常、製造新干擾，否則只會為雙邊關係帶來新的困難與障礙。

謝鋒周一（17日）在香港 中美論壇上以錄影致辭，指元首外交自今年啟動以來，為中美關係提供了穩定錨點，中國國家主席習近平 與美國總統川普今年已通話三次，亦有多封信函來往，不久前在南韓釜山成功會晤，為中美關係在關鍵時刻重新校準方向。

謝鋒指出，釜山會晤不是終點，而是新的起點。當務之急是要採取切實行動，盡早落實兩位元首達成的共識，為中美關係奠定堅實基礎，造福兩國與世界。

謝鋒說，中方一向言出必行，希望美方和中方相向而行，採取具體行動，以安民心、穩信心。他又稱，當前的穩定勢頭來之不易，應倍加珍惜。要避免反覆無常、製造新干擾，或是進一步、退半步，甚至退兩步的做法，否則只會為雙邊關係帶來新的困難與障礙。

謝鋒表示，中美合作互利共贏的歷史邏輯不會變，兩國人民交流合作的根本願望不會變，世界人民對中美關係穩定發展的普遍期待不會變。

他指出，有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條藉口把中美關係搞砸。 中美人民對彼此懷有好感，交流源遠流長，不過美國有少數人用有色眼鏡視中國學生、學者及友好機構為國安威脅，並千方百計抹黑與阻撓。中美有識之士應挺身而出，對抹黑民間交流的錯誤行徑發聲，營造有利氛圍，促進兩國社會各界更深入的理解、交流與合作。

謝鋒還提到，中國正邁向「十五五規劃」新里程，在綠色發展、人工智慧、數位經濟、健康、旅遊與農業等領域，中美合作空間廣闊。在剛結束的第八屆進博會上，美國企業連續第二年佔據最大展區，對中國經濟投下信心票。他又指，在未來幾十年內，中國中等收入群體將突破八億，全球最大、最具活力的消費市場正在加速形成，將為美國以至全球帶來前所未有的機遇。中美應擴大合作清單，做大合作蛋糕，攜手應對當前世界面臨的重大挑戰。