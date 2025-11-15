我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首用「這兩詞」

警務政策路線差異明顯 曼達尼將會市警局長蒂池

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗。(路透)
日本首相高市早苗。(路透)

日本首相高市早苗近日的「台灣有事說」，引發中國強烈不滿，中國外交部、國台辦、國防部及官媒等接力抨擊。中國官媒央視旗下「玉淵譚天」15日晚發文稱，高市早苗言論「露骨挑釁」，中方忍耐有限，已做好對日實質反制準備，並指中國外交部副部長孫衛東以「奉示」形式召見日本駐中大使，這兩字是首次在中日外交場合使用，同時還首次提出「迎頭痛擊」，傳達強硬信號。

這篇題為《中方已做好對日實質反制準備》的文章首先梳理稱，自14日以來，中方已進行多層級交涉：中國外交部副部長奉示召見日本駐中大使；中國國防部發言人警告日方「膽敢鋌而走險必將碰得頭破血流」；中國駐日大使約見日本外務事務次官，並發表署名文章稱「日本膽敢武力介入台海局勢必遭迎頭痛擊」。

玉淵譚天說，今年是中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，高市早苗言論在此之下「性質更顯惡劣」。中方的表態，已經從前幾天的「敦促日方立即停止干涉中國內政」，到如今的「否則一切後果必須由日方承擔」。

文章解釋，「奉示」一詞首次出現在中日外交場合，更值得注意的是，此次奉示的是中國副部級官員。「奉示」指處理上級交辦事項，意味中國外交部副部長不僅僅是以副部長的身分交涉，而是直接代表更高層級表達立場，警世意味更重，體現的是中國的國家意志。高市早苗需要明白，中國人民是惹不得的，惹翻了，是不好辦的。而「奉示召見」的下一步是「提高戒備」，再往後是「奉命反擊」，路怎麼走由日方自選。

文章稱，高市此次言行不僅破壞中日關係政治基礎，且拒不撤回錯誤言論。中方已給予日方迴旋餘地，提出解決路徑：日方須深刻反省歷史罪責，立即糾錯收回言論。「如果日方執迷不悟，中國就沒有什麼好再克制的了。」

文章指出，中方表述中：「一切後果必須由日方承擔」和「必將予以迎頭痛擊」。其中，「迎頭痛擊」是第一次出現在中日外交場合中。這些表述，傳遞出中方已做好實質反制準備的信號。南開大學日本研究院專家丁諾舟稱，「一切後果」指符合國際法和國際慣例的任何行動。中方可採取反制裁、暫停政府間交流等措施，並提醒中國公民近期避免赴日。中國外交與國防部使用的「迎頭痛擊」措辭，含明確軍事意涵。

文章還指，「種種跡象表明，日本軍國主義賊心不死。」若挑釁將直面中國軍力，高市早苗將會直觀感受到「迎頭痛擊」。丁諾舟說，此次事件已超越一般外交爭端，觸及民族尊嚴與國家核心利益。中方要求日方深刻反省歷史罪責，立即糾正錯誤言論。

玉淵譚天強調，日方言行威脅東亞和平，違反戰後國際秩序。中國有堅定意志與能力維護國家利益與地區和平，任何企圖顛覆歷史、挑戰底線的行為，都絕不會得逞。

日本 高市早苗 國防部

上一則

一定很痛…廣東高中運動會 女學生被「弓箭射穿嘴唇」

下一則

川男把妻鎖家裡直到懷孕 又為情婦砸死妻 庭上還撇嘴笑

延伸閱讀

不甩自家政府？中警告暫勿前往日本 中客仍大排長龍：對政治沒興趣

不甩自家政府？中警告暫勿前往日本 中客仍大排長龍：對政治沒興趣
夏季旅日消費中客居冠 中用觀光施壓 日：難接受已交涉

夏季旅日消費中客居冠 中用觀光施壓 日：難接受已交涉
中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎
警告日本？中國發布航行警告 黃海中部將實彈射擊

警告日本？中國發布航行警告 黃海中部將實彈射擊

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30

超人氣

更多 >
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品
約翰霍普金斯大學：家庭年收20萬以下大學生免學費

約翰霍普金斯大學：家庭年收20萬以下大學生免學費