我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「取消中國人簽證」台日瘋傳 日本查核揭：假訊息

WSJ獨家：這家中企如何繞過美監管 取得Nvidia晶片

闢謠辭職傳言？中國證監會公布吳清訪法國巴西

記者林宸誼、謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國證監會主席吳清（右）與法國金融市場監管局主席拉亞尼（Marie-Anne Barbat-Layani）舉行會談。（取自中國證監會）
中國證監會主席吳清（右）與法國金融市場監管局主席拉亞尼（Marie-Anne Barbat-Layani）舉行會談。（取自中國證監會）

路透引述多名知情人士透露，中國證監會主席吳清，已向相關部門提出辭職申請，理由是健康因素。不過13日晚間，證監會發布吳清訪問法國、巴西金融監管部門並與國際機構投資者代表座談。

財聯社報導，11月10日至13日，吳清訪問法國巴黎和巴西里約熱內盧，並與法國金融市場監管局（AMF）主席拉亞尼（Marie-Anne Barbat-Layani）和巴西證監會（CVM）代理主席盧博（Otto Lobo）、委員科波拉（Marina Copola）分別舉行雙邊會談，就法國、歐盟、巴西證券市場監管動態、進一步深化拓展資本市場雙邊務實合作等議題交換了意見。

在法、巴期間，吳清還與法國興業銀行、法國巴黎銀行、英國巴克萊銀行、瑞銀集團、瑞士百達集團等國際機構投資者，以及在法、巴展業的中資企業和金融機構代表座談，宣傳解讀中共20屆四中全會精神和中國資本市場投資機遇，聽取國際機構投資者、中資企業對推進中國資本市場高水準開放的意見建議。

路透稍早報導指出，吳清於2024年2月接任中國證監會主席，肩負在低迷市況下穩定資本市場的重任，知情人士表示，吳清「已向有關主管部門表達辭職意願」，但目前尚不清楚其辭呈是否獲批，也不確定具體的離任時間。

證監會是中國國務院直屬機構，負責監管全中國證券與期貨市場，現年60歲的吳清在金融圈以強硬著稱，曾因嚴厲打擊違規券商而被媒體稱為「券商屠夫」。他上任時，中國股市正處於近5年低點。

吳清接掌證監會的背景，是前任主席易會滿，於2024年初市場動盪期間突然被免職，中共中紀委今年9月通報，易會滿「涉嫌嚴重違紀違法」，正接受調查。

中國證監會主席吳清（中）與巴西證監會代理主席盧博（Otto Lobo，右）、委員...
中國證監會主席吳清（中）與巴西證監會代理主席盧博（Otto Lobo，右）、委員科波拉（Marina Copola，左）舉行會談。（取自中國證監會）

巴西 中共 國務院

上一則

37年前公派來美的東北大爺開計程車 稱「只有物價有變」

延伸閱讀

COP30／雨林抗議聲音重返峰會 公正轉型成戰場

COP30／雨林抗議聲音重返峰會 公正轉型成戰場
COP30峰會 主辦國巴西展現雨林生態多樣性

COP30峰會 主辦國巴西展現雨林生態多樣性
2000萬學童因高溫失學 巴西喊話終結化石燃料和雨林砍伐

2000萬學童因高溫失學 巴西喊話終結化石燃料和雨林砍伐
極端天氣加劇 巴西南部再現毀滅性龍捲風

極端天氣加劇 巴西南部再現毀滅性龍捲風

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠
好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事
吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應
腫瘤學家：4種罹癌徵兆常被忽視…快看醫生

腫瘤學家：4種罹癌徵兆常被忽視…快看醫生