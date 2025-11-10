陳芋汐圓全運會個人金牌夢 全紅嬋場邊加油

我的頻道

中國新聞組／即時報導
10日，第十五屆全國運動會跳水女子10米跳台決賽在廣州舉行。最終，上海隊選手陳芋汐獲得冠軍，四川隊選手盧為獲得亞軍，山東隊選手劉紫涵獲得季軍。(新華社)
10日，第十五屆全國運動會跳水女子10米跳台決賽在廣州舉行。最終，上海隊選手陳芋汐獲得冠軍，四川隊選手盧為獲得亞軍，山東隊選手劉紫涵獲得季軍。(新華社)

11月10日晚，全運會跳水女子單人10米台決賽在廣東奧體中心舉行，由於全紅嬋因傷病不參加該項目角逐，原本的「嬋汐之爭」變成了陳芋汐的獨角戲。最終，20歲的陳芋汐頂住壓力、不負眾望，以412.30的高分，圓了全運個人金牌夢。陳芋汐奪冠後，看台上下起了「娃娃雨」。全紅嬋也化身迷妹來到現場為陳芋汐加油，見證這一刻。

澎湃新聞、大公報報導，全運會的單人項目金牌，就是陳芋汐此前追逐的目標之一。上一屆陜西全運會，陳芋汐在女子雙人10米台收穫金牌，在單人10米台則收穫銀牌。此番來到粵港澳全運會，陳芋汐絲毫沒有掩飾自己衝金的目標。

「正是因為沒有拿到過（全運會）單人項目金牌，所以目標就是去衝擊了，沒有任何去『保』的餘地。」陳芋汐在賽前就如此表示，最終，她頂住了壓力，以滴水不漏的發揮帶走了這枚金牌，也實現了對全運會女子跳台單雙人雙金的包攬。

單人10米台決賽當日，廣東奧體中心跳水館座無虛席，全紅嬋、陳艾森等多位奧運冠軍和全運會冠軍到場觀看比賽。

陳芋汐除了第四跳略有失誤獲得74.25分外，其餘動作都在80分以上，最終順利奪冠。當看到最後比分定格時、陳芋汐顯得有些激動，不斷擦拭流下的眼淚。兩分鐘後，她又從後台走到水池邊，向在場人士鞠躬感謝。

陳芋汐奪金後，看台上下起了「娃娃雨」，陳芋汐不斷朝著觀眾揮手致意，「非常感謝大家來看比賽，也感謝大家來支持跳水，非常謝謝你們的支持，也是你們的支持，讓我能夠一直堅定地走到今天。」

事實上，在巴黎奧運後，競技成績的壓力和網絡上持續不斷的網路暴力，曾一度把陳芋汐壓垮。「奧運會結束之後，我就沒想過自己還能站上10米台了。」她在此前接受採訪時表示，「那種壓力和狀態，說實話我想逃」。

報導指出，外界戲稱在全運會拿跳水金牌比在奧運還難，在整體水平冠絕全球的中國跳水界，這絕非一句戲言。對於陳芋汐來說也沒有例外——不斷收穫榮譽的同時，她也在面臨愈來愈越多新生代選手的衝擊和挑戰。

當天的銅牌選手劉紫涵，還不足12歲，引起各方關注。陳芋汐說，這樣的競爭是一件好事，「非常開心能在場上看到這麼多的新生代力量，我也為她們感到開心和驕傲，因為對於競技體育項目來說，有源源不斷的人才，比一個人獨自強大更重要。」

11月10日，獲得冠軍的上海隊選手陳芋汐在頒獎儀式上。(新華社)
廣東隊選手全紅嬋（後排中）在場邊加油助威。(新華社)
