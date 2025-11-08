我的頻道

這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

中國博主模仿「死刑犯勞榮枝」辯解發言 被抖音無限期封禁

中國新聞組／北京9日電
一位主播(左圖)模仿死刑犯勞榮枝(右圖)，被封號。(取材自紅星新聞 )
一位主播(左圖)模仿死刑犯勞榮枝(右圖)，被封號。(取材自紅星新聞 )

近日，一博主模仿死刑勞榮枝起號，引發關注。抖音7日發文稱，涉事帳號不當蹭熱模仿犯罪人員，宣揚暴力犯罪，博取流量，已處置無限期封禁。

南方都市報報導，近日，博主「勞枝數到三」模仿2023年被執行死刑的罪犯勞榮枝，引起網友反感。據相關視頻，她多次模仿勞榮枝在法庭上的辯解發言。

據報導，相關短視頻平台7日發文稱，經核查，涉事帳號不當蹭熱模仿犯罪人員，宣揚暴力犯罪，博取流量，違反相關社區自律公約，已處置無限期封禁。

報導指出，2023年12月18日，勞榮枝被南昌市中級人民法院執行死刑。2024年2月23日，最高法在中國裁判文書網公布了勞榮枝故意殺人、綁架、搶劫罪死刑覆核刑事裁定書。

紅星新聞評論員李曉亮發文「模仿死刑犯勞榮枝起號，擊穿良知底線」表示，流量時代，總有人試圖以身試法，「抄近路」搏出位，甚至在失德與違法邊緣瘋狂試探。比如此前的「勞榮枝仿妝」、「最美通緝犯」出獄開播等事件，以娛樂化犯罪的方式吸引眼球，可謂無知無良，毫無下限。

文章說，這也一再提醒，若失去良知底線和是非判斷，戲謔模仿惡性案件，拿苦難當消遣、視罪惡為娛樂，不僅刺痛公眾情感，違反公序良俗，還擠占嚴肅的公共議事空間，侵蝕社會應有的反思能力。

文章指出，向下依附總是容易的，但對簡單概念的迷戀不能成為精神生活的全部。世界的本質是複雜的，過度娛樂化並非解藥。歸根到柢，精神生活持續向上的努力，才能匯聚為時代的意義，也是個體價值的最終依歸。

