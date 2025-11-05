稀土管制後人手短缺 中商務部相關部門招募人數近3年最多

資料顯示，中國商務部正在進行10年來最大規模公開招聘。（美聯社）

美國總統川普、中國國家主席習近平日前舉行會談後，中美看似達成暫時貿易休兵。不過資料顯示，中國商務部 正在進行10年來最大規模公開招聘，強化負責稀土 出口管制的部門力量。

彭博報導，據官方招募公告顯示，中國商務部產業安全與進出口管制局明年增聘至少5名公務員。這是該部門從2022年開始公布招募訊息以來，新增編制人數最多的1次。

公開資料顯示，產業安全與進出口管制局的主要職責，包括擬訂並執行國家進出口管制政策，依法頒發兩用物項和技術進出口許可證件；建立並完善產業安全預警機制，執行產業競爭力調查、產業安全應對與效果評估；指導協調產業安全應對工作。

據公告，中國商務部此次總共招聘60名新官員，成為中國2026年招募規模最大部委之一。

彭博指出，隨著中國推進機構精簡以提高行政效率，中央政府部門大幅增加人手的情況愈來愈少見。但是隨著中國對稀土實施新一輪管制措施以來，中國商務部一直面臨人手短缺。

另外，也有外國公司批評，該部門在審批用於汽車、智慧型手機和軍用無人機 等產品所需磁體的出口許可證時進度緩慢，導致申請積壓。